ARMADA DE CHILE CULMINÓ COMISIÓN ANTÁRTICA ESTIVAL 2025-2026 CON CONVERSATORIO EN PUNTA ARENAS

En el hangar del Rompehielos AGB-46 "Almirante Viel", el 12 de mayo, la Armada de Chile dio por finalizada oficialmente la Comisión Antártica Institucional Estival 2025-2026 mediante el conversatorio "Reflexiones Antárticas", actividad organizada por la Tercera Zona Naval y presidida por el Comandante en Jefe de la jurisdicción, Contraalmirante Juan Soto Herrera.

En la instancia participaron autoridades regionales, representantes de instituciones públicas y privadas, integrantes de la comunidad científica y delegaciones escolares, quienes pudieron conocer de primera fuente el despliegue realizado por la institución en apoyo a la ciencia, la logística antártica y la protección de los intereses nacionales en este estratégico territorio.

Durante la jornada, los comandantes del AGB-46 "Almirante Viel", OPV-83 "Marinero Fuentealba" y ATF-60 "Lientur" expusieron sobre las principales tareas desarrolladas por sus respectivas unidades, destacando el carácter multidimensional de la presencia de la Armada de Chile en el Continente Blanco.

El Comandante del Rompehielos "Almirante Viel", Capitán de Navío Mario Costa, subrayó el proceso de consolidación de las capacidades científicas del buque, que permitió desarrollar dos exitosas comisiones de investigación durante la presente temporada.

Por su parte, el Comandante del ATF-60 "Lientur", Capitán de Fragata Luis Sierra, relevó el esfuerzo de su dotación en la exigente Patrulla Antártica Naval Combinada (PANC), iniciativa binacional desarrollada junto a la Armada Argentina, junto al sostenimiento logístico de las bases nacionales en dicho territorio..

En tanto, el Comandante del OPV-83 "Marinero Fuentealba", Capitán de Fragata Felipe Waghorn, expuso sobre las labores de fiscalización pesquera y monitoreo efectuadas en el área de responsabilidad nacional, en el marco de la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCAMLR). La unidad culminó esta comisión hace pocos días, tras desarrollar tareas de control y vigilancia en una de las zonas más sensibles del planeta desde el punto de vista medioambiental.

La jornada también permitió relevar las tareas ejecutadas durante la Operación Base Soberanía, orientada a la construcción y mejoramiento de infraestructura estratégica para el apoyo logístico de las bases antárticas nacionales, cuyas imágenes fueron exhibidas en un documental preparado por la Tercera Zona Naval.

Como parte de la jornada, las delegaciones escolares participantes realizaron un recorrido guiado por las dependencias del Rompehielos Almirante Viel, experiencia que les permitió conocer de primera fuente las capacidades tecnológicas y humanas que hacen posible el trabajo de Chile en la Antártica.

Al término del encuentro, el Contraalmirante Juan Soto Herrera valoró el esfuerzo desplegado durante la temporada estival: "Desde fines de octubre hasta fines de marzo, cuatro buques navegaron hacia la Antártica para realizar el soporte logístico a las bases nacionales e internacionales, de acuerdo con los convenios vigentes. En total, las unidades recorrieron más de 7.000 millas náuticas, transportaron más de 780 toneladas de carga y retiraron más de 800 metros cúbicos de residuos, contribuyendo así a la conservación del territorio chileno antártico".

Asimismo, la autoridad naval destacó el trasladó de más de 600 personas entre las distintas bases, dando cuenta de la magnitud del esfuerzo logístico que cada año despliega la Armada de Chile en apoyo a la ciencia, la cooperación internacional y la presencia nacional en el Continente Blanco. "Fueron comisiones de alta exigencia y que ponen

Cifras clave de la temporada antártica 2025-2026

Durante la temporada, la Armada de Chile operó cuatro buques en once comisiones antárticas, acumulando 266 días de actividad y apoyando dos campañas científicas internacionales. Se emplearon dos helicópteros UH-05 con más de 31 horas de vuelo y se trasladó a 526 personas, junto con cerca de 789 toneladas de carga y 1.410 metros cúbicos de combustible para el sostenimiento de las bases nacionales.

En materia medioambiental, se retiraron aproximadamente 800 metros cúbicos de residuos. Asimismo, se ejecutaron 46 de las 68 tareas programadas de señalización marítima y se completó el 100% de los trabajos hidrográficos previstos, reafirmando el compromiso institucional con la ciencia, la logística y la protección del medio ambiente antártico.