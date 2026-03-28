PUERTO WILLIAMS: DELEGACIÓN ANTÁRTICA Y LICEO DMG ACUERDAN APOYO A ESTUDIANTES Y NUEVAS INSTANCIAS EDUCATIVAS

Con el objetivo de fortalecer la educación en Puerto Williams, el delegado presidencial provincial de la Antártica Chilena, Rodolfo Moncada Salazar, sostuvo una reunión con el director interino del Liceo Donald Mc Intyre Griffiths, Néstor Ríos Cardoza, donde acordaron una serie de acciones colaborativas en beneficio de los estudiantes.

Entre los principales compromisos, la autoridad provincial anunció apoyo mediante subsidio aéreo para estudiantes que deban trasladarse a Punta Arenas a participar en actividades escolares como torneos de debate, competencias deportivas o ferias vocacionales. La medida busca facilitar el acceso a instancias formativas fuera de la comuna.

Asimismo, se planteó la posibilidad de desarrollar actividades similares en Puerto Williams, incluyendo ferias vocacionales con instituciones de educación superior y espacios de conversación entre estudiantes y profesionales locales, con el fin de acercar experiencias académicas y laborales a la comunidad educativa.

El delegado Moncada destacó la importancia de respaldar iniciativas que potencien el desarrollo de los alumnos, mientras que el director Ríos valoró el encuentro, señalando que el establecimiento busca fortalecer su vínculo con el territorio y ampliar las oportunidades de aprendizaje para sus estudiantes.

Finalmente, desde el liceo también se destacó el positivo inicio del año escolar, con buena asistencia y participación de la comunidad educativa, lo que ha permitido desarrollar las clases con normalidad en el establecimiento más austral del país.

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