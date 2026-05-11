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11 de mayo de 2026

LOS CURIOSCÓPICOS RECONOCEN AL SEREMI DE LAS CULTURAS RODRIGO BRAVO EN SU CEREMONIA "GUARDIANES DE LA CURIOSIDAD"

​El reconocimiento entregado por Los Curioscópicos se inscribe precisamente en esa lógica de tejido cultural: una iniciativa local que, desde la creatividad y el compromiso con la infancia, valora el rol de las autoridades y de las redes que hacen posible llevar cultura, ciencia y arte a las familias de la región.

REconocimiento a Seremi de Culturas Rodrigo Bravo

En una jornada cargada de emoción, gratitud y memoria, el proyecto educativo y cultural Los Curioscópicos celebró su ceremonia "Sellos Guardianes de la Curiosidad", instancia en la que distinguió a personas e instituciones que han acompañado y aportado al crecimiento de este universo creativo regional, el 09 de mayo en el Hotel "Diego de Almagro". Entre los homenajeados, recibió un reconocimiento especial el Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, Rodrigo Bravo Garrido, en la categoría de Sellos Guardianes Honoríficos.


La ceremonia, conducida por Bárbara "Yaya" Vargas y César Almonacid —rostros visibles de Los Curioscópicos—, comenzó con un sentido homenaje a Alejandro "Jano" Fuentes Aguilar, pieza fundamental en los cimientos del proyecto, recordado por el equipo como un "Curioscópico en el firmamento". Tras ese momento de memoria compartida, la jornada dio paso a la entrega de los Sellos Honoríficos, un grupo de distinciones destinadas a reconocer a quienes, desde su quehacer diario, contribuyen a mejorar la calidad de vida de la comunidad magallánica.


En ese marco, Los Curioscópicos destacaron la labor del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio como un actor clave en la generación de espacios de comunicación y colaboración entre los agentes culturales y la comunidad. Al entregar el sello al Seremi Bravo, el equipo subrayó la importancia de contar con instituciones que abran caminos de articulación cultural en el territorio austral, y le deseó éxito en la nueva gestión que encabeza desde hace pocas semanas al frente de la cartera regional.


Rodrigo Bravo Garrido, investigador, escritor y oficial del Ejército en retiro, asumió como Seremi de las Culturas en Magallanes el pasado 31 de marzo. Magíster en Ciencias Sociales con mención en Patrimonio, y en Sostenibilidad y Gestión Ambiental, su trayectoria reciente lo vincula al Grupo de Estudios Ambientales de la Universidad de Magallanes y a asesorías en materia patrimonial, además de una destacada producción literaria. Su llegada al cargo ha estado marcada por una agenda activa en terreno, con énfasis en la educación rural, la divulgación cultural y el fortalecimiento del ecosistema artístico regional.


El reconocimiento entregado por Los Curioscópicos se inscribe precisamente en esa lógica de tejido cultural: una iniciativa local que, desde la creatividad y el compromiso con la infancia, valora el rol de las autoridades y de las redes que hacen posible llevar cultura, ciencia y arte a las familias de la región. Junto al Seremi Bravo recibieron Sellos Honoríficos, entre otros, el Gobernador Regional Jorge Flies, representantes del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), el Museo Maggiorino Borgatello, INACAP, ITV Patagonia, Sur TV, Mimatrezencia y Zona Austral.


La jornada continuó con la entrega de los sellos temáticos —Antártico, Científico, Cultural, Medioambiental, Saludable y Valóricos—, que distinguieron a profesionales, emprendimientos y organizaciones que comparten con Los Curioscópicos la convicción de que el conocimiento, la cultura y el cuidado del entorno se construyen colectivamente.


Con esta ceremonia, Los Curioscópicos no solo celebraron una red de alianzas que sostiene su proyecto, sino que también enviaron un mensaje claro: en Magallanes, el trabajo cultural florece cuando las instituciones, los creadores y la comunidad se reconocen mutuamente como guardianes de un mismo universo.

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