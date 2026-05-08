EPAUSTRAL REVELA AVANCES DEL REGISTRO ESPECIAL DE CONTRATISTAS PARA LA AMPLIACIÓN DEL TERMINAL MARDONES

​En el contexto de la cartera de proyectos estratégicos vinculados al desarrollo portuario y fortalecimiento de la conectividad en el extremo sur del país, la Empresa Portuaria Austral (EPAUSTRAL) dio a conocer los avances del Registro Especial de Contratistas para el proyecto “Mejoramiento de la Capacidad de Atraque del Muelle José de los Santos Mardones”, una etapa fundamental para avanzar hacia la ejecución de esta inédita iniciativa.



Este proceso tiene como objetivo preseleccionar a las empresas que estarán habilitadas para participar en la futura licitación de las obras, resguardando altos estándares técnicos y asegurando la correcta ejecución de una infraestructura de gran complejidad. A la fecha, 35 empresas han solicitado antecedentes —29 nacionales y 6 internacionales—, lo que da cuenta del interés que ha despertado el proyecto en la industria especializada. Asimismo, se han recibido más de cuarenta consultas, fortaleciendo la transparencia y rigurosidad del proceso.



En cuanto a las próximas etapas del proceso, tras la conformación del Registro Especial de Contratistas, se iniciará la entrega de antecedentes técnicos a las empresas preseleccionadas, dando paso a la preparación de sus ofertas en los ámbitos técnicos y económicos. Posteriormente, se desarrollarán las instancias de apertura y evaluación de las propuestas. Este proceso culminará con la gestión y firma del contrato, proyectándose la adjudicación de las obras para el segundo semestre de 2026.



Este avance representa un paso clave hacia la futura materialización de una infraestructura que permitirá cerrar brechas históricas y fortalecer la capacidad logística del principal terminal de transferencia de carga de la Patagonia.



Financiamiento internacional y participación ciudadana



En paralelo, la Empresa Portuaria Austral avanza junto al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en las gestiones para el financiamiento del proyecto, mediante un crédito de largo plazo (con fuente de financiamiento de capital ordinario BID y de su Fondo Verde del Clima) que contempla garantía por parte del Estado de Chile, mecanismo clave para viabilizar una inversión de carácter estructural para la región y el país, y que reconoce el carácter estratégico y sostenible de esta infraestructura.



En este contexto, EPAUSTRAL ha dispuesto información pública del proyecto, en la dirección web www.epaustral.cl, para conocimiento de la comunidad, incluyendo antecedentes técnicos, su evaluación social y ambiental, así como canales formales para la realización de consultas y observaciones. Este proceso busca fortalecer la transparencia y promover una participación informada en torno a una iniciativa que tendrá impactos relevantes en el territorio.







