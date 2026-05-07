7 de mayo de 2026
·SERNAPESCA MAGALLANES LLAMÓ A UTILIZAR CANALES DE CONTACTO PARA CONSULTAS SOBRE EL REGISTRO PESQUERO ARTESANAL
Pesca y acuicultura en Magallanes.
Durante la mañana de este jueves, en el programa Pesca y Acuicultura en Magallanes de Polar Comunicaciones, la directora regional de Sernapesca, Ximena Gallardo Andrade, entregó detalles sobre los resultados de las fiscalizaciones desarrolladas durante Semana Santa y además reiteró el llamado a quienes aún mantengan dudas respecto al proceso de caducidad del Registro Pesquero Artesanal.
En el contexto del aumento del consumo de productos del mar durante Semana Santa, el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura desplegó una campaña especial de fiscalización en coordinación con las instituciones que integran la Red Sustenta, con el objetivo de asegurar el cumplimiento de la normativa pesquera y sanitaria.
Los operativos se realizaron junto a la Armada, Carabineros, autoridades de Salud, el Servicio de Impuestos Internos, la PDI y Aduanas, entre otras entidades, abarcando zonas de pesca, puntos de desembarque, transporte y comercialización.
Según los antecedentes entregados por Sernapesca, se efectuaron 581 operativos conjuntos con la Red Sustenta, permitiendo controlar 4.448 toneladas de pesca legal, además de 2.658 vehículos y más de 4.800 agentes vinculados a la actividad pesquera.
En el marco de estos procedimientos se detectaron 84,1 toneladas de recursos del mar ilegales, cursándose 84 infracciones e incautándose 14 vehículos utilizados para el transporte de productos. Entre los principales recursos decomisados se encuentran merluza común, jurel, cojinoba del norte y jibia, además de choritos, choros, merluza austral, reineta, almejas y bonito.
Asimismo, desde Sernapesca destacaron que, aunque el número de operativos fue similar al del año anterior, se registró un aumento en la participación de instituciones como Carabineros y la Armada, alcanzando cerca del 90% de los controles realizados.
Durante la entrevista, Gallardo también se refirió al proceso de publicación de las nóminas de caducidad del Registro Pesquero Artesanal, recordando que el plazo para presentar reclamaciones finalizó el pasado 30 de marzo.
La directora regional realizó además un llamado a las personas que aún requieran orientación o necesiten aclarar dudas sobre el proceso a contactarse directamente con Sernapesca a través del número +569 31 99 53 05, disponible tanto para llamadas telefónicas como WhatsApp.
Los Cesfam Thomas Fenton y Juan Damianovic se suman al Cesfam Carlos Ibáñez, que obtuvo su acreditación en junio de 2025.
Los Cesfam Thomas Fenton y Juan Damianovic se suman al Cesfam Carlos Ibáñez, que obtuvo su acreditación en junio de 2025.