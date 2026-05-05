CUENTA PÚBLICA 2025 DESTACA AVANCES EN DESARROLLO SOCIAL, INVERSIÓN Y SERVICIOS EN SAN GREGORIO

​La Ilustre Municipalidad de San Gregorio realizó la presentación de la Cuenta Pública de la Gestión 2025, instancia en la que se dieron a conocer los principales avances, iniciativas y resultados del trabajo municipal desarrollado durante el

​último año.



​En cumplimiento de la normativa vigente, la exposición abordó áreas clave como la gestión financiera, inversión comunal, desarrollo social, salud, medio ambiente, seguridad pública y servicios generales, evidenciando un enfoque integral orientado a mejorar la calidad de vida de la comunidad.



​Entre los principales hitos, se destacan diversas iniciativas impulsadas a través de la Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN), como la construcción y mejoramiento de espacios públicos, proyectos habitacionales, infraestructura

​deportiva y equipamiento comunitario. Asimismo, en el área social, se fortalecieron programas de apoyo a estudiantes, familias, niños, niñas y adolescentes, además de personas cuidadoras.



​En materia de salud, se registró un aumento en las atenciones en la Posta Rural de Punta Delgada, junto con la ejecución de programas y convenios que permitieron ampliar la cobertura y calidad del servicio. Paralelamente, se desarrollaron acciones relevantes en medio ambiente, gestión de residuos, seguridad pública y respuesta ante emergencias.



​En este contexto, la alcaldesa de la comuna, Jeannette Andrade Ruiz, valoró el trabajo realizado durante el año:

​"Esta Cuenta Pública refleja el compromiso constante de nuestro municipio con el desarrollo de San Gregorio. Hemos avanzado en proyectos concretos que impactan directamente en la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas, fortaleciendo áreas fundamentales como lo social, la infraestructura, la salud y la seguridad. Seguiremos trabajando con responsabilidad y cercanía para continuar construyendo una mejor comuna para todos y todas".



​Finalmente, desde el municipio destacaron que estos avances son resultado de un trabajo colaborativo entre el equipo municipal, el Concejo Municipal y la comunidad, reafirmando el compromiso de seguir impulsando el desarrollo integral

​de la comuna.​

