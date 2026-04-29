Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
publicite
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-336if
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_3
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

29 de abril de 2026

“MUCHAS DE ELLAS DEJARON A OTRAS PERSONAS VIVIENDO ALLÍ”: CORE ROXANA GALLARDO APUNTA A FALLAS EN LA ERRADICACIÓN DE LA TOMA EN SILVA HENRÍQUEZ

Buenos días región.

coregallardo

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, la consejera regional de Magallanes, Roxana Gallardo Concha, abordó diversas problemáticas vinculadas a obras urbanas y a la gestión habitacional en Punta Arenas, manifestando preocupación por el impacto en comunidades y cuestionando la labor de autoridades del sector vivienda.

En primer lugar, se refirió a la situación que afecta a vecinos del sector Aves Australes, donde intervenciones ejecutadas por el Serviu han generado una serie de complicaciones en la vida cotidiana de los residentes. La comunidad ha advertido problemas en el drenaje de aguas lluvias, dificultades en la conectividad y afectaciones en la habitabilidad, incluyendo inundaciones en viviendas producto de modificaciones en los niveles del terreno.

Ante este escenario, el municipio solicitó una reunión técnica para revisar las obras y buscar soluciones. La consejera Gallardo respaldó esta iniciativa y enfatizó la urgencia de adoptar medidas correctivas. “El progreso es importante, pero no cuando se perjudica a una comunidad completa. Aquí se requieren soluciones y medidas de mitigación que permitan resguardar la calidad de vida de los vecinos”, señaló.

En otro ámbito, la autoridad regional también abordó la problemática de la toma en la población Silva Henríquez, en relación con recientes declaraciones del seremi de Vivienda, Rodolfo Guajardo Barría, quien indicó no manejar información sobre eventuales casos de beneficiarios de viviendas sociales que hayan vendido propiedades o permitido nuevas ocupaciones en dichos terrenos.

Frente a ello, Gallardo fue enfática en señalar que sí existen antecedentes de este tipo de situaciones. “por supuesto que hay casos de esos si fueron varias las familias que fueron erradicadas de la toma, mas de 40 familias que recibieron el beneficio y ahí no hubieron 40 casas desarmadas, el seremi (gobierno anterior) lo dejo pasar en su minuto  y se le pidió, por lo menos yo se le pedí en reiteradas oportunidades que estemos atentos a la entrega de estas viviendas cuando estaban por terminar”, afirmó.

Asimismo, agregó que “algunas demoraron bastante en irse a los edificios incluso hubo un par (de familias) que amenazaron con quitarle el departamento porque no querían irse a los departamentos y en esa misma fecha se estaban vendiendo propiedades ahí en 5 millones de pesos...quienes se va a ir a los departamentos pero están dejando a otras familias, esto es un cuento de nunca acabar, claro lograron cerrar un par de sitios pero no fueron a todas las familias, muchas de ellas dejaron a otras personas viviendo allí por lo tanto si existen ese tipo de casos”.

Finalmente, la consejera cuestionó la falta de acciones oportunas por parte de las autoridades anteriores, señalando que “la autoridad de ese entonces no hizo nada para detenerlo”.

Las declaraciones abren nuevamente el debate sobre la planificación de obras urbanas y el control en los procesos de asignación y uso de viviendas sociales en la región, poniendo en el centro la necesidad de una mayor fiscalización y coordinación entre instituciones para evitar impactos negativos en las comunidades.



RECLAMO DE VECINOS POR OBRA (4)

MUNICIPIO SOLICITA REUNIÓN TÉCNICA POR OBRAS DEL SERVIU QUE AFECTAN A VECINOS DE AVES AUSTRALES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAG FONDO CONCURS

TRATAMIENTO INTEGRAL PARA PERSONAS CON FIBROMIALGIA YA ES UNA REALIDAD: GORE Y SERVICIO DE SALUD MAGALLANES LANZAN PROGRAMA QUE LLEGA A MÁS DE LA MITAD DE LOS DIAGNOSTICADOS

Leer Más

En Magallanes se han diagnosticado 1.320 personas con fibromialgia. El programa apunta a una población objetivo de 700 pacientes, que representan el 53% del total.

En Magallanes se han diagnosticado 1.320 personas con fibromialgia. El programa apunta a una población objetivo de 700 pacientes, que representan el 53% del total.

gorefibromialgia
nuestrospodcast
seremitrabajoINEdesocupacion

TASA DE DESOCUPACIÓN EN MAGALLANES ALCANZÓ EL 6,6% DURANTE EL TRIMESTRE MÓVIL DE ENERO A MARZO DE 2026

Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

BANNER DICKIES
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
coregallardo

“MUCHAS DE ELLAS DEJARON A OTRAS PERSONAS VIVIENDO ALLÍ”: CORE ROXANA GALLARDO APUNTA A FALLAS EN LA ERRADICACIÓN DE LA TOMA EN SILVA HENRÍQUEZ

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO-336if
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
RADIO POLAR_3
SUPER-G-GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
programa energia productiva magallanes (1)

CLUB DE INNOVACIÓN Y CORFO MAGALLANES IMPULSARÁN TRANSICIÓN ENERGÉTICA E HIDRÓGENO VERDE EN LA REGIÓN

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
PAX
BRITANICO GIF (1)
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
RADIO POLAR_3
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
h2vmagallanes

MAGALLANES APUESTA POR LA CADENA DE VALOR DEL HIDRÓGENO VERDE CON FOCO EN INNOVACIÓN Y SEGURIDAD