“MUCHAS DE ELLAS DEJARON A OTRAS PERSONAS VIVIENDO ALLÍ”: CORE ROXANA GALLARDO APUNTA A FALLAS EN LA ERRADICACIÓN DE LA TOMA EN SILVA HENRÍQUEZ

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, la consejera regional de Magallanes, Roxana Gallardo Concha, abordó diversas problemáticas vinculadas a obras urbanas y a la gestión habitacional en Punta Arenas, manifestando preocupación por el impacto en comunidades y cuestionando la labor de autoridades del sector vivienda.

En primer lugar, se refirió a la situación que afecta a vecinos del sector Aves Australes, donde intervenciones ejecutadas por el Serviu han generado una serie de complicaciones en la vida cotidiana de los residentes. La comunidad ha advertido problemas en el drenaje de aguas lluvias, dificultades en la conectividad y afectaciones en la habitabilidad, incluyendo inundaciones en viviendas producto de modificaciones en los niveles del terreno.

Ante este escenario, el municipio solicitó una reunión técnica para revisar las obras y buscar soluciones. La consejera Gallardo respaldó esta iniciativa y enfatizó la urgencia de adoptar medidas correctivas. “El progreso es importante, pero no cuando se perjudica a una comunidad completa. Aquí se requieren soluciones y medidas de mitigación que permitan resguardar la calidad de vida de los vecinos”, señaló.

En otro ámbito, la autoridad regional también abordó la problemática de la toma en la población Silva Henríquez, en relación con recientes declaraciones del seremi de Vivienda, Rodolfo Guajardo Barría, quien indicó no manejar información sobre eventuales casos de beneficiarios de viviendas sociales que hayan vendido propiedades o permitido nuevas ocupaciones en dichos terrenos.

Frente a ello, Gallardo fue enfática en señalar que sí existen antecedentes de este tipo de situaciones. “por supuesto que hay casos de esos si fueron varias las familias que fueron erradicadas de la toma, mas de 40 familias que recibieron el beneficio y ahí no hubieron 40 casas desarmadas, el seremi (gobierno anterior) lo dejo pasar en su minuto y se le pidió, por lo menos yo se le pedí en reiteradas oportunidades que estemos atentos a la entrega de estas viviendas cuando estaban por terminar”, afirmó.

Asimismo, agregó que “algunas demoraron bastante en irse a los edificios incluso hubo un par (de familias) que amenazaron con quitarle el departamento porque no querían irse a los departamentos y en esa misma fecha se estaban vendiendo propiedades ahí en 5 millones de pesos...quienes se va a ir a los departamentos pero están dejando a otras familias, esto es un cuento de nunca acabar, claro lograron cerrar un par de sitios pero no fueron a todas las familias, muchas de ellas dejaron a otras personas viviendo allí por lo tanto si existen ese tipo de casos”.

Finalmente, la consejera cuestionó la falta de acciones oportunas por parte de las autoridades anteriores, señalando que “la autoridad de ese entonces no hizo nada para detenerlo”.

Las declaraciones abren nuevamente el debate sobre la planificación de obras urbanas y el control en los procesos de asignación y uso de viviendas sociales en la región, poniendo en el centro la necesidad de una mayor fiscalización y coordinación entre instituciones para evitar impactos negativos en las comunidades.

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