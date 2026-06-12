HISTÓRICA POSTULACIÓN DE ESTUDIANTES PARA CONOCER MÁS DE LA ANTÁRTICA CHILENA

En un hito para la divulgación antártica juvenil, 413 propuestas de estudiantes de todos los rincones de Chile recibió la convocatoria de la Feria Antártica Escolar (FAE) en su 23.a versión.

"Estas cifras reflejan el creciente interés de las nuevas generaciones de nuestro país por conocer más sobre la Antártica, que no solamente contempla las ciencias naturales, sino que reflejan el conocimiento amplio sobre el Continente Blanco, incluyendo tecnologías aplicadas, y los fundamentos geográficos, históricos, diplomáticos y jurídicos que sustentan los derechos soberanos de nuestro país en el Continente Blanco", afirma Gino Casassa, Director Nacional del Instituto Antártico Chileno (INACH), organismo organizador de la FAE.

A estos jóvenes los motiva un premio increíble: los equipos ganadores viajarán a la isla Rey Jorge para acompañar a las y los investigadores del Programa Nacional de Ciencia Antártica en uno de los lugares más extremos y fascinantes del planeta.

Constanza Jiménez Contreras, encargada de Educación del INACH, subraya que "estamos contentos y asombrados de que tantos jóvenes de nuestro país sigan pensando en la ciencia como una alternativa de crecimiento y creyendo en la investigación antártica. Somos un país polar y nuestro clima está determinado fuertemente por este gran continente, entonces es muy relevante que Chile entienda la importancia de este blanco territorio para nuestro futuro y el del planeta".

Este año nuevamente se han superado tanto las cifras alcanzadas en la versión anterior como los registros históricos del concurso. En la plataforma de postulación se inició un total de 636 propuestas de investigación, de las cuales 413 fueron efectivamente enviadas, pasando ahora a la etapa de admisibilidad previa a su evaluación científica.

Estas postulaciones representan la participación de 761 estudiantes y 283 docentes provenientes de establecimientos educacionales de las 16 regiones de Chile, constituyéndose en la convocatoria más alta registrada en la historia de la FAE, de las cuales 12 resultaron ser de la región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

Este encuentro antártico juvenil se llevará a cabo en Punta Arenas la última semana de agosto y reunirá a los 15 equipos mejor evaluados.

La FAE es organizada por el INACH y se desarrolla con aportes del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.

El INACH es un organismo técnico del Ministerio de Relaciones Exteriores con plena autonomía en todo lo relacionado con asuntos antárticos de carácter científico, tecnológico y de difusión. El INACH cumple con la Política Antártica Nacional incentivando el desarrollo de la investigación de excelencia, participando efectivamente en el Sistema del Tratado Antártico y foros relacionados, fortaleciendo a Magallanes como puerta de entrada al Continente Blanco y realizando acciones de divulgación del conocimiento antártico en la ciudadanía. El INACH organiza el Programa Nacional de Ciencia Antártica (PROCIEN).