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22 de julio de 2026

MÁS DE 27 MIL ESTUDIANTES DE MAGALLANES ACCEDERÁN A INTERNET DE ALTA VELOCIDAD

Proyecto liderado por Texus Networks:

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​La iniciativa, desarrollada junto al Ministerio de Educación y la Subsecretaría de Telecomunicaciones, contempla la implementación de servicios de conectividad en 82 establecimientos educacionales de diez comunas de la región, fortaleciendo el acceso digital en algunos de los territorios más australes y desafiantes del país.

 
Texus Networks avanza en la implementación de un nuevo proyecto de conectividad que permitirá entregar acceso a internet de alta velocidad a cerca de 27.000 estudiantes de 82 establecimientos educacionales públicos de la Región de Magallanes, como parte del programa Conectividad para la Educación 2030, impulsado por el Ministerio de Educación y la Subsecretaría de Telecomunicaciones.

 
La iniciativa beneficiará a establecimientos ubicados en las comunas de Cabo de Hornos, Laguna Blanca, Natales, Porvenir, Primavera, Punta Arenas, Río Verde, San Gregorio, Timaukel y Torres del Paine, donde las condiciones geográficas y climáticas convierten la conectividad en un desafío permanente para las comunidades.

 
El proyecto contempla el despliegue de infraestructura tecnológica especialmente diseñada para responder a las necesidades de zonas alejadas y de baja densidad poblacional, incorporando soluciones de fibra óptica y conectividad satelital, además de plataformas de soporte, equipamiento de red y sistemas de seguridad para garantizar un servicio estable y de alto desempeño para los establecimientos educacionales.

 
El gerente general de Texus Networks, Rodrigo Pizarro Elissegaray, destacó que "llevar conectividad a una región como Magallanes significa enfrentar condiciones geográficas y climáticas únicas en el país. Ese es precisamente el tipo de proyectos en los que queremos aportar nuestra experiencia, acercando oportunidades digitales a comunidades que muchas veces se encuentran lejos de los grandes centros urbanos".

 
El ejecutivo agregó que "cada colegio conectado representa nuevas oportunidades para miles de estudiantes y docentes. La conectividad se ha transformado en una herramienta esencial para el aprendizaje, la gestión educativa y el acceso al conocimiento, por lo que nuestro compromiso es entregar un servicio confiable y de calidad, sin importar la distancia".

 
La implementación del proyecto considera la instalación de una plataforma de red virtual SD-WAN de última generación, sistemas de monitoreo permanente y equipamiento especializado para cada establecimiento, permitiendo administrar de manera eficiente el servicio y asegurar altos estándares de disponibilidad para las comunidades educativas.

 
Con este proyecto, Texus Networks continúa consolidando su especialización en el desarrollo de soluciones de conectividad para zonas rurales, aisladas y extremas del país. Su experiencia le permite diseñar e implementar redes capaces de responder a las exigencias de territorios complejos, contribuyendo a disminuir las brechas digitales y acercar servicios tecnológicos a comunidades donde la infraestructura tradicional presenta mayores desafíos.

 
La iniciativa forma parte del proceso de expansión de Texus Networks como operador de telecomunicaciones con presencia nacional y reafirma su compromiso con el desarrollo de infraestructura digital que permita conectar personas, comunidades e instituciones en todo Chile, especialmente en aquellos lugares donde la conectividad puede marcar una diferencia significativa en la calidad de vida y las oportunidades de desarrollo.

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