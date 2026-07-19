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19 de julio de 2026

CARABINEROS REFUERZA RECOMENDACIONES PARA PREVENIR INTOXICACIONES POR MONÓXIDO DE CARBONO EN MAGALLANES

Carabineros al Fin del Mundo

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El sargento segundo Juan Sepúlveda Contreras, perito de Labocar Punta Arenas, participó en una nueva edición de Carabineros al Fin del Mundo, donde entregó recomendaciones para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono y reducir el riesgo de incendios durante la temporada de invierno en la Región de Magallanes. En la entrevista emitida por Polar Comunicaciones, destacó la importancia de la ventilación y de realizar mantenciones periódicas a los sistemas de calefacción.

Durante la conversación, el funcionario explicó que el monóxido de carbono es un gas que no tiene color ni olor, por lo que puede acumularse al interior de los hogares sin ser percibido. En ese contexto, advirtió que una llama de color amarillo o anaranjado en los artefactos a gas puede ser una señal de una mala combustión, recomendando revisar los equipos con técnicos certificados antes del invierno.

Sepúlveda también enfatizó que las personas deben evitar obstruir las ventilaciones de las viviendas para conservar el calor, ya que esta práctica aumenta el riesgo de acumulación de monóxido de carbono. Además, recordó que síntomas como dolor de cabeza, mareos, vómitos o desmayos pueden ser señales de intoxicación, por lo que llamó a ventilar de inmediato el inmueble y cortar el suministro de gas si las condiciones lo permiten.

En Carabineros al Fin del Mundo, el perito de Labocar Punta Arenas también entregó recomendaciones sobre el uso seguro de estufas a parafina y sistemas eléctricos, instando a utilizar productos certificados, evitar sobrecargas en los enchufes y recurrir siempre a especialistas para efectuar instalaciones o modificaciones. Finalmente, hizo un llamado al autocuidado como principal herramienta para prevenir accidentes durante el invierno en Magallanes.


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