ORQUESTA SINFÓNICA JUVENIL REGIONAL DE MAGALLANES CERRÓ CAMPAMENTO CON CONCIERTO QUE CELEBRÓ LOS 25 AÑOS DE FOJI

Tras cinco días de trabajo artístico, la Orquesta Sinfónica Juvenil Regional de Magallanes de la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile (FOJI) realizó el concierto de cierre de su campamento 2026 en el gimnasio de la Escuela Portugal, en una actividad que convocó a familiares, amigos y comunidad.

La jornada se enmarcó en la conmemoración de los 25 años de FOJI. El jefe zonal sur de la fundación, Luis Perdomo, destacó que la institución busca garantizar espacios de formación orquestal para niños, niñas y jóvenes de todas las regiones, promoviendo no solo el desarrollo musical, sino también valores como el trabajo en equipo, la disciplina y el respeto.

Entre los integrantes de la orquesta estuvo Gigliola Papic Barrera, violinista de 18 años proveniente de Puerto Williams, quien valoró la posibilidad de acceder a este tipo de instancias pese a las dificultades que implica vivir en una zona aislada. A ella se sumó Rose Alvial Soto, trompetista de 16 años, quien destacó el ambiente de aprendizaje y crecimiento que ofrece la agrupación.

El concierto fue dirigido por Jesús Rodríguez Rubio, quien resaltó el compromiso de los jóvenes músicos y del equipo formativo. El programa contempló obras de Johannes Brahms, Alexander Borodin, Béla Bartók y Piotr Ilich Tchaikovsky, además de composiciones inspiradas en Violeta Parra y la obertura Partida al Sur, recorriendo el repertorio sinfónico europeo y el patrimonio musical chileno.

Entre el público, Danae Escobar valoró especialmente la interpretación de las Danzas Rumanas de Bartók y el cierre del concierto, mientras que el director de la Escuela Portugal, Omar Torres, destacó que este tipo de actividades fortalecen el sello educativo del establecimiento, orientado al desarrollo deportivo y musical.

La Orquesta Sinfónica Juvenil Regional de Magallanes continuará durante las próximas semanas con sus ensayos de cara al Concierto de Gala, programado para fines de septiembre de 2026.