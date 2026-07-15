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15 de julio de 2026

CONCEJAL DALIVOR ETEROVIC: "EL ALCALDE TIENE UNA AGENDA QUE ES PROPIA" Y LLAMA A FORTALECER EL TRABAJO CONJUNTO CON EL CONCEJO MUNICIPAL

Buenos días región

concejaleterovic

El concejal de Punta Arenas, Dalivor Eterovic, participó la mañana de este miércoles en el programa Buenos Días Región, de Polar Comunicaciones, donde realizó un extenso análisis sobre los principales temas que enfrenta la comuna y la región. Durante la conversación valoró el avance del proyecto de iluminación del camino al aeropuerto, abordó los desafíos en materia de seguridad ciudadana, cuestionó la relación entre la administración municipal y el Concejo Municipal y expresó su preocupación por la desaceleración de la inversión pública en Magallanes.

Respecto al anuncio del Ministerio de Obras Públicas sobre el avance del proyecto de iluminación del acceso al aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo, el edil destacó la complejidad técnica que implicó su desarrollo y reconoció el trabajo de los equipos profesionales que participaron en su diseño.



"Gran noticia la que nos entregó el Ministerio de Obras Públicas respecto de que ya avanza este proyecto de iluminación al aeropuerto, un proyecto muy complejo, por lo demás que lleva ya no sé, ocho o diez años. Hay que aprovechar de hacer un reconocimiento a todos los profesionales que han trabajado en esta tarea porque es como esas cosas que ocurren cuando tú dices 'pongamos luminarias', pero cuando te empiezas a desarrollar el proyecto caes en cuenta que obviamente hay instalaciones como alcantarillado, fibra óptica, gas y una gran cantidad de otras consideraciones. Lo que parecía tan simple como poner luces termina en un proyecto muy complejo, con muchas variables a considerar".


En materia urbana, Eterovic también abordó el problema del retiro de cables en desuso en el centro de Punta Arenas, señalando que, pese a existir una normativa, aún persisten dificultades para identificar a los propietarios de las instalaciones y exigir su retiro.



"La ley obliga a fiscalizar, pero te encuentras con un problema serio que es de quién son los cables, cuáles son las empresas intervinientes y cómo financias tú esa fiscalización. Aprovechamos de hacer el llamado a las empresas de telecomunicaciones y probablemente eléctricas para que retiren su cableado que está en desuso".


Sobre seguridad ciudadana, el concejal se refirió a la reciente agresión sufrida por voluntarios de Bomberos durante una emergencia y explicó que los inspectores municipales cuentan con atribuciones limitadas, debiendo actuar en coordinación con Carabineros.



"Hoy día ya se definió que son inspectores municipales contratados como tales y que hacen labores de seguridad ciudadana. Tienen un marco regulado y para trascender a ese marco es necesario siempre estar acompañado o con el apoyo de Carabineros. Lamentablemente, seguridad ciudadana no va a trascender a las labores policiales".


Asimismo, condenó los hechos de violencia ocurridos contra Bomberos y recordó el apoyo económico permanente que entrega el municipio a la institución.



"Sea cual sea la causa de la reacción de los pobladores, no está bien. Finalmente el municipio entrega cuantiosos recursos anuales, son más de 100 millones de pesos al año que el presupuesto municipal considera para ir en apoyo a Bomberos".


Uno de los puntos más críticos de la entrevista estuvo centrado en la relación entre el alcalde y el Concejo Municipal. Eterovic sostuvo que muchas decisiones relevantes son comunicadas primero a los medios de comunicación y posteriormente a los concejales, situación que, a su juicio, limita los espacios de colaboración.



"El alcalde tiene una agenda que es propia. Utiliza, como corresponde, los medios que el propio municipio entrega para la difusión, tiene su equipo comunicacional, pero eso se comparte muy poco, tarde, mal y nunca con el Concejo Municipal".


Como ejemplo mencionó la decisión sobre la transmisión oficial del reciente Carnaval de Invierno.



"Nosotros nunca tuvimos claro, no fue un tema tratado en Concejo. Fue un tema que manejó solamente la administración municipal. Pedimos una reunión urgente al día siguiente con el alcalde; el alcalde no llega a esa reunión, llega el equipo. Nuestro tema tampoco es técnico. Nuestro tema es político. ¿Por qué se toman decisiones de ese tipo que finalmente tienden a dividir más que a unir a la comunidad en los 30 años de carnaval?".


En el ámbito económico, el concejal expresó su preocupación por el escenario que enfrenta Magallanes debido al estancamiento de nuevos proyectos de inversión pública y al impacto que ello podría tener en el empleo regional.



"El panorama es malo, así de simple. No hay proyectos importantes, están despidiendo personal, particularmente trabajadoras y trabajadores en la construcción, y no se ve por dónde esto se revierta".


Añadió que el principal problema es la paralización de nuevas iniciativas.



"Lo que estamos teniendo es solamente arrastre, lo que viene de los gobiernos anteriores. Por decisión política de este gobierno están detenidos los futuros proyectos. Ese es el peor escenario que nos espera".


En esa línea, respaldó las advertencias realizadas por la Cámara Chilena de la Construcción sobre la disminución de la inversión.



"Hoy día lo que te está diciendo la Cámara Chilena de la Construcción es que no hay inversión. Los proyectos existen, cartera de proyectos tenemos, pero hoy día está todo en revisión, hoy día está todo detenido".


Finalmente, Eterovic también se refirió al escenario político nacional, indicando que los partidos de oposición atraviesan un proceso de reflexión tras el cambio de gobierno y manifestó su preocupación por las reformas que actualmente se discuten en el Congreso, particularmente en materias laborales, sociales y medioambientales.



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