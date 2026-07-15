INICIA CONVOCATORIA PARA POSTULAR AL CURSO MAPEA MAGALLANES SOBRE MONITOREO PARTICIPATIVO EN ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS

Con el objetivo de fortalecer la conservación de la Red de Áreas Marinas Protegidas (AMPs) del Estrecho de Magallanes, WCS Chile abrió la convocatoria para postular al curso de fortalecimiento de capacidades para el Monitoreo Ambiental Participativo en Ecosistemas de Áreas Marinas Protegidas de Magallanes (MAPEA Magallanes), una instancia formativa gratuita dirigida a personas interesadas en contribuir activamente al conocimiento y monitoreo de estos ecosistemas marinos.



El curso busca apoyar la toma de decisiones para el manejo efectivo de las AMPs de la región, entregando herramientas conceptuales y prácticas para que las y los participantes puedan aportar, a través de la ciencia ciudadana, al registro de información relevante para la gestión de estas áreas. La iniciativa es desarrollada por WCS Chile y cuenta con el patrocinio de CONAF Magallanes; Sernapesca; Sernatur; Nodo Ciencia Austral y el Instituto de la Patagonia de la Universidad de Magallanes como parte del proyecto “Construyendo un modelo de gobernanza inclusivo, equitativo y efectivo para la Red de Áreas Marinas Protegidas del Estrecho de Magallanes”.



La convocatoria está dirigida a personas mayores de 18 años que visiten o tengan vínculo con las Áreas Marinas Protegidas de la Red del Estrecho de Magallanes, especialmente guías turísticos naturalistas, investigadores, estudiantes de biología o carreras afines, guardaparques, trabajadores del mar e integrantes de organizaciones de la sociedad civil, entre otros actores que, por su presencia en terreno, pueden transformarse en aliados clave para el monitoreo biológico y la detección temprana de amenazas.



La formación se desarrollará entre el 6 de agosto y el 5 de septiembre de 2026, con una duración total de 20 horas, e incluirá cinco módulos teóricos presenciales en Punta Arenas y una jornada práctica en terreno. El curso contempla 30 cupos presenciales y 10 cupos online para personas de otras comunas de la Región de Magallanes o de fuera de la región, quienes también podrán participar de la salida a terreno, según corresponda a la modalidad. Para acceder a la actividad práctica final será requisito asistir al 100% de las sesiones teóricas.



Las postulaciones estarán abiertas entre el 25 de junio y el 17 de julio de 2026, y los resultados serán comunicados por correo electrónico el 24 de julio. La inscripción y participación en el curso no tienen costo.



Las personas interesadas pueden revisar el programa del curso a través de la página web de WCS Chile o en sus redes sociales.

