SERNAPESCA Y WCS CHILE FORTALECEN ALIANZA PARA LA CONSERVACIÓN MARINA EN MAGALLANES

Con el objetivo de fortalecer el trabajo colaborativo en favor de la conservación de la biodiversidad marina y de agua dulce de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, la Dirección Regional del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) y WCS Chile actualizaron formalmente su convenio de colaboración suscrito en 2022, reafirmando así el compromiso de ambas instituciones con el desarrollo de acciones conjuntas destinadas a promover la protección de los ecosistemas marinos.



"La actualización de este convenio responde a la necesidad de fortalecer una alianza que ha demostrado resultados concretos durante estos años de trabajo conjunto. La colaboración con WCS Chile nos ha permitido sumar capacidades técnicas, compartir conocimientos y desarrollar iniciativas que apoyan la protección de los ecosistemas marinos y el cumplimiento de nuestra labor fiscalizadora. Estamos muy satisfechos con esta trayectoria y convencidos de que renovar este compromiso nos permitirá seguir enfrentando de mejor manera los desafíos de conservación y uso sustentable de los recursos hidrobiológicos en la Región de Magallanes”, compartió la directora regional de Sernapesca, Ximena Gallardo

Entre los principales ejes del convenio destacan el desarrollo de actividades de investigación, difusión y educación ambiental -tendientes a conocer, valorar y promocionar el conocimiento y valoración de la biodiversidad marino-costera-, la realización de capacitaciones para funcionarios y el fortalecimiento del Programa Centinelas del Mar. Asimismo, el acuerdo permitirá continuar impulsando la acreditación de guardaparques del Parque Karukinka en Tierra del Fuego como inspectores ad honorem de pesca recreativa, quienes contribuirán a las labores de fiscalización y protección de los ecosistemas acuáticos.



“La actualización, incorpora nuevos compromisos como es la cooperación en el Programa de Centinelas del Mar, además de acciones a desarrollar que promueven la igualdad de las personas y sus derechos. Estas actualizaciones demuestran la vigencia de la alianza y la disposición de ambas instituciones a desarrollar iniciativas en conjunto que den respuesta a los desafíos actuales de nuestro quehacer de manera permanente”, señaló Catherine Dougnac, directora de Gestión Programática de WCS Chile.



Colaboración que sigue creciendo



La actualización del convenio da continuidad a una relación de colaboración que ha permitido desarrollar diversas iniciativas para fortalecer la protección de recursos marinos y la gestión de la Red de Áreas Marinas Protegidas, por ejemplo, generando información relevante para su conservación.



En el marco de esta colaboración, WCS Chile entregó un Robot Operado Remotamente (ROV) a Sernapesca Magallanes, mediante un comodato el año 2022. Este vehículo subacuático, junto con la capacitación de funcionarios para su operación, fortaleció las capacidades de fiscalización del servicio, especialmente en actividades acuícolas y en el monitoreo de las Áreas Marinas Protegidas de la región.



A la fecha, se ha capacitado a la totalidad de los guardaparques de Karukinka como inspectores ad-honorem, quienes han colaborado en fiscalizaciones de pesca recreativa y con el programa de control del alga invasora Dydimo, entregando información a los turistas y pescadores, así como facilitando la instalación de letreros informativos en sitios de interés para la pesca recreativa dentro del parque.



Uno de los hitos más recientes fue a fines del 2025, donde ambas instituciones colaboraron, junto al Ministerio del Medio Ambiente, en el desarrollo de una señalética con información respecto a la observación responsable de fauna marina desde tierra y embarcaciones, la cual fue instalada en el fin del camino a Caleta María, frente al Área de Conservación de Múltiples Usos (ACMU) Seno Almirantazgo. Asimismo, el equipo de WCS en Magallanes se ha certificado como Centinela de Mar y desde WCS se capacitó al personal de Sernapesca en cuanto a medidas de bioseguridad para el manejo de fauna silvestre marina en contexto de varamientos.



A estas iniciativas se sumará el próximo desarrollo del curso MAPEA Magallanes, una instancia de formación orientada a fortalecer las capacidades de las personas voluntarias que integran el programa de monitoreo participativo de la Red de Áreas Marinas Protegidas del Estrecho de Magallanes. Impulsado por WCS Chile desde 2023 en coordinación con las instituciones públicas competentes, el curso cuenta con el patrocinio de Sernapesca; del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP); de Sernatur; del Nodo Ciencia Austral y del Instituto de la Patagonia de la Universidad de Magallanes, reflejando el compromiso interinstitucional por fortalecer la conservación de los ecosistemas marinos y promover la participación activa de la ciudadanía en su protección.



La actualización del convenio permitirá seguir consolidando esta alianza, que impulsa acciones coordinadas para fortalecer el conocimiento científico, la educación ambiental, la protección de la biodiversidad y la gestión efectiva de los ecosistemas marinos de la región de Magallanes.

