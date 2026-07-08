HOGAR DE CRISTO ADVIERTE AMPLIA BRECHA EN ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE Y PROPONE UNA ESTRATEGIA INTEGRAL PARA MAGALLANES

Durante su participación la mañana de este miércoles en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el jefe social de Hogar de Cristo Magallanes, Álvaro Rondón, abordó la realidad de las personas en situación de calle en la región, planteando la necesidad de avanzar hacia una política pública integral que permita entregar soluciones permanentes y no únicamente respuestas de emergencia.

En la conversación, Rondón cuestionó una de las percepciones más extendidas respecto de quienes viven en situación de calle, asegurando que la experiencia de la institución demuestra una realidad muy distinta.







"Lo que vemos en la experiencia en la calle es que fundamentalmente las personas que están viviendo en situación de calle es porque no tienen dónde vivir, no es porque quieran estar en la calle".



Si bien reconoció que existen casos de personas que rechazan ingresar a dispositivos de apoyo, afirmó que corresponden a una minoría y que la gran mayoría requiere alternativas habitacionales y servicios especializados para reconstruir sus proyectos de vida.

Uno de los antecedentes entregados por el jefe social fue la importante brecha existente entre la capacidad instalada y la demanda real en Punta Arenas.

Según explicó, actualmente existen 90 camas disponibles para personas en situación de calle, considerando las 40 de la hospedería del Hogar de Cristo, las 40 pertenecientes a los albergues del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y las 10 del Centro de Referencia para Personas en Situación de Calle. Sin embargo, entre enero y abril de este año la institución atendió a más de 300 personas distintas.







"La brecha es enorme, es enorme", enfatizó.



No obstante, precisó que aumentar el número de albergues no constituye por sí solo una solución.







"Lo que la gente necesita para poder rehacer sus vidas es tener donde vivir. Y, probablemente un albergue no sea para todos una solución de vivienda".



En ese sentido, sostuvo que la problemática requiere respuestas diferenciadas, ya que existen personas que necesitan tratamientos de salud, apoyo en consumo problemático de sustancias, acompañamiento psicosocial o soluciones habitacionales permanentes.



Magallanes como laboratorio de soluciones



Rondón aseguró que las características propias de la región permiten pensar en una estrategia innovadora a nivel nacional.







"Yo creo que tenemos la oportunidad y en Magallanes particularmente de juntarnos... y debiésemos ser capaces de sentarnos y proponer una solución que se ponga como un horizonte la eliminación de la calle funcional para Magallanes".



Añadió que el número de personas afectadas, junto con las particularidades climáticas y territoriales, hacen viable construir un sistema articulado entre el Estado, las universidades, el Gobierno Regional, las empresas y organizaciones sociales.







"Creo que estamos en una oportunidad de verdad de poder juntarnos a trabajar y proponer soluciones que sean más efectivas y permanentes en el tiempo".





Una realidad distinta al resto del país



Durante la entrevista también explicó que la situación de calle en Magallanes presenta características diferentes a otras zonas de Chile.

Mientras en otras regiones es habitual observar campamentos improvisados o "rucos" en espacios públicos, en Punta Arenas muchas personas buscan refugio en viviendas abandonadas o inmuebles afectados por incendios, fenómeno que hace menos visible la problemática.

Asimismo, indicó que quienes llegan recientemente a vivir en la calle suelen buscar ayuda con mayor rapidez debido a las condiciones climáticas extremas.







"La gente se acerca muy pronto... no tenemos probablemente en Magallanes aún equipos especializados para poder brindar ayuda en esa etapa, cuando la persona está recién cayendo en la calle".



También destacó que el perfil de las personas ha cambiado en los últimos años, observándose una mayor diversidad de edades y un aumento de personas jóvenes y mujeres.



Centro Regional busca generar propuestas



Respecto del trabajo institucional, Rondón informó que recientemente fue inaugurado el nuevo Centro Regional de Hogar de Cristo Magallanes, ubicado en la histórica casona de calle Balmaceda, espacio que pretende transformarse en un punto de encuentro para construir propuestas orientadas a enfrentar la situación de calle.







"Queremos que desde ese lugar se transforme en un espacio de encuentro, de ideas, de trabajo para poder ir buscando soluciones y buscando estos caminos".



Además, recordó que la institución continúa ejecutando programas financiados tanto con aportes de socios como con recursos del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, consolidándose como uno de los principales colaboradores en la implementación de políticas públicas dirigidas a personas en situación de calle y personas mayores en la región.



Destacan llegada del programa Vivienda Primero



Uno de los anuncios más relevantes abordados durante la entrevista fue la implementación del programa Vivienda Primero en Punta Arenas, iniciativa inspirada en el modelo internacional Housing First, que prioriza el acceso inmediato a una vivienda antes que el cumplimiento de otras condiciones.

Rondón valoró la puesta en marcha del programa, señalando que Hogar de Cristo impulsó durante años su llegada a Magallanes.







"Lo que hace es anteponer en realidad la solución de vivienda a cualquier cosa".



Explicó que el programa está dirigido inicialmente a personas mayores de 50 años que han permanecido más de cinco años en situación de calle y que el acceso a la vivienda no está condicionado al abandono del consumo de alcohol o drogas ni a demostrar otros requisitos previos.

Según indicó, la evidencia nacional muestra resultados altamente positivos.







"Sobre el 80% de las personas que han ingresado a programas de Vivienda Primero se mantienen luego de dos años viviendo en hogares y no volviendo a la calle".



Finalmente, informó que durante junio se completó la habilitación de 10 viviendas en Punta Arenas, permitiendo que 20 personas abandonaran la situación de calle con acompañamiento permanente de equipos profesionales.







"Esto es una oportunidad tremenda. Si somos capaces de demostrar que esto es posible, que puede tener éxito y que pueda ser sustentable en el tiempo, estaríamos demostrando éxito en este tipo de iniciativas".



