NUEVA DIRECTORA REGIONAL DEL FOSIS APUESTA POR FORTALECER EL TRABAJO INTERSECTORIAL PARA AMPLIAR OPORTUNIDADES A LAS FAMILIAS MÁS VULNERABLES

La directora regional del Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS), María Teresa Castañón, dio a conocer los principales lineamientos que marcarán su gestión al frente del servicio, enfatizando una estrategia centrada en el trabajo colaborativo con instituciones públicas, el sector privado y las comunidades para fortalecer las oportunidades de las familias más vulnerables de la Región de Magallanes.

Durante una entrevista concedida esta mañana al programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, la autoridad explicó que sus primeras semanas han estado enfocadas en conocer el funcionamiento interno del servicio, reunirse con los equipos y definir una hoja de ruta que permita potenciar el impacto de los programas del FOSIS.

Castañón destacó que uno de los cambios relevantes corresponde a la ampliación del universo de beneficiarios, señalando que el servicio ahora podrá atender a familias pertenecientes hasta el 60% del Registro Social de Hogares.

"Eso qué implica que vamos a poder atender más familias, o sea, amplía el rango de atención y eso es muy bueno", afirmó.

La directora explicó que, si bien el apoyo al emprendimiento continuará siendo uno de los pilares del servicio, el desafío será avanzar hacia un acompañamiento más integral, permitiendo que las familias puedan acceder a nuevas oportunidades de desarrollo económico y laboral.

"Lo que nosotros queremos hacer y el lineamiento que tenemos también desde nuestro presidente José Antonio Kast, la ministra y quien habla es que estamos trabajando en darle una mirada integral al FOSIS, no solamente basándonos cierto en estos emprendimientos (...), sino que además también hacer un encadenamiento cuando van pasando ciertas etapas", sostuvo.

En esa línea, señaló que el trabajo conjunto con otros organismos públicos y privados será clave para generar procesos de capacitación e inserción laboral que permitan mejorar la calidad de vida de los usuarios.

"El trabajo intersectorial y privado es lo que estamos avanzando hoy en día", indicó.

La autoridad explicó que ya se están desarrollando reuniones con diversos servicios públicos, empresas privadas, instituciones de educación superior y representantes del sector productivo para identificar necesidades de capacitación y facilitar la incorporación de personas al mercado laboral.

"La colocación laboral es fundamental para nuestra familia (...) con el mundo privado ver qué ellos necesitan o qué mano de obra necesitan; frente a eso, nosotros capacitar y hacer una colocación laboral", manifestó.

Asimismo, destacó que la estrategia del servicio considera abordar las necesidades específicas de cada territorio, reconociendo que las realidades de las distintas provincias de Magallanes son diferentes.

En ese contexto, señaló que ya se encuentran trabajando con autoridades y actores locales de Última Esperanza, Tierra del Fuego y Cabo de Hornos, especialmente considerando las oportunidades de desarrollo que traerán futuros proyectos de conectividad.

"Cada territorio es diferente y tiene realidades diferentes. Entonces una oferta no puede ser la misma para todos", afirmó.

Respecto a los programas de emprendimiento, Castañón confirmó que iniciativas como Emprendamos continuarán ejecutándose, aunque reconoció que la alta demanda obliga a buscar nuevas fuentes de financiamiento.

"Para un Emprendemos postulan, por ejemplo, 1.900 personas (...) y los cupos son 300. Eso qué te dice, que hay una alta demanda y una baja oferta, por lo tanto nosotros tenemos que darnos cuenta de que ahí vamos a tener que apalancar recursos y presentar proyectos", explicó.

La directora también reiteró la importancia del trabajo en terreno y de la participación ciudadana para definir las políticas públicas.

"Yo siempre he dicho que tú como autoridad, si tomas decisiones detrás de un escritorio, yo te aseguro que te vas a equivocar. La participación ciudadana es fundamental porque la gente te va a decir qué es lo que necesita", expresó.

En materia de atención a la comunidad, informó que las oficinas regionales del FOSIS mantienen sus puertas abiertas para orientar a quienes requieran información sobre programas y postulaciones.

"Nosotros somos servidores públicos y nosotros estamos para ayudar a la gente, para servir a la gente y no al revés", señaló.

Finalmente, la directora destacó el programa Seguridad Alimentaria, iniciativa que busca fortalecer hábitos de vida saludable mediante la implementación de invernaderos familiares y el aprendizaje de técnicas de cultivo, permitiendo que las familias produzcan sus propios alimentos y refuercen su autonomía alimentaria.





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