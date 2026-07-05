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5 de julio de 2026

ESCUELA DE MEDICINA DE LA UMAG PROYECTA CRECER EN ESPECIALIDADES Y AVANZA HACIA LA CREACIÓN DE UNA FACULTAD EN MAGALLANES

La Educación en Magallanes

MARIO MAYANZ

La formación de nuevos médicos y especialistas para responder a las necesidades de la región fue uno de los temas centrales abordados por el director de la Escuela de Medicina de la Universidad de Magallanes, Mario Mayans, durante su participación en La educación en Magallanes, de Polar Comunicaciones. En la entrevista repasó la historia de la carrera, sus principales avances y los desafíos que enfrenta la institución para seguir fortaleciendo la educación médica en el extremo austral.

Durante la conversación, Mayans recordó que la carrera de Medicina inició sus actividades en 2014 gracias al trabajo conjunto de la Universidad de Magallanes, el Hospital Clínico y el respaldo académico de instituciones como la Universidad de Concepción y la Universidad de Chile. Actualmente, la escuela ya ha titulado cinco generaciones, alcanzando cerca de 200 médicos formados en la región, muchos de los cuales permanecen ejerciendo en Magallanes o continúan procesos de especialización.

En La educación en Magallanes, el académico destacó que este año comenzó un nuevo hito para la universidad con la formación de especialistas en Neurología Adulto, Radioterapia Oncológica y Cirugía General. Además, explicó que el objetivo es ampliar progresivamente la oferta de especialidades para responder a las necesidades del sistema de salud regional y fortalecer el arraigo de profesionales en Magallanes.

Mayans también subrayó que el sello de la carrera está puesto en la formación humanista de los futuros médicos, complementando el aprendizaje científico y tecnológico con una atención centrada en las personas, la ética y la relación médico-paciente. Finalmente, señaló que uno de los próximos desafíos institucionales será avanzar en la creación de una Facultad de Medicina, lo que permitirá ampliar la investigación, el posgrado y la formación de nuevos especialistas desde la Universidad de Magallanes.


Mario Mayanz

SEMINARIO DE LA UMAG REUNIÓ A ESPECIALISTAS PARA PROMOVER EL EJERCICIO COMO HERRAMIENTA DE SALUD

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