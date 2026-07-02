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2 de julio de 2026

PRESENTAN PRIMER CUADERNO DIDÁCTICO CON SELLO TERRITORIAL PARA EL MARITORIO SUBANTÁRTICO

La iniciativa, liderada por académicas de la Universidad de Magallanes, busca romper con el centralismo educativo entregando material pedagógico basado en las experiencias y memorias de comunidades rurales como Puerto Edén, Puerto Toro e Isla Lennox.

De izquierda a derecha Paulina Aliaga, Natalia Cárcamo, Gabriela Lara y Roberto Vásquez

En una significativa ceremonia realizada en la Universidad de Magallanes (UMAG), se presentó oficialmente el libro "De sur a sur. Cuaderno didáctico: saberes y experiencias del maritorio subantártico". El proyecto de investigación fue financiado por el Fondo del Patrimonio Cultural (FONPAT) del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, y surge como una respuesta a la falta de materiales educativos que reflejen la realidad local de las escuelas rurales de la región, las cuales históricamente han dependido de políticas públicas centralistas.

La obra es el resultado de un exhaustivo proceso de investigación, sistematización y desarrollo de contenidos pedagógicos dirigido por Paulina Aliaga de la Fuente, jefa de la carrera de Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales de la UMAG. El equipo de trabajo contó además con la participación fundamental del académico Roberto Vásquez Navarro en el área didáctica, Gabriela Lara Asencio en la investigación histórica, Silvana Arteche en la recuperación de saberes comunitarios, y Natalia Cárcamo Díaz en el diseño editorial e ilustraciones.

Un puente entre la escuela y el territorio

El cuaderno didáctico se enfoca principalmente en tres puntos clave del maritorio: Puerto Edén, la Isla Lennox (específicamente la Alcaldía de Mar) y Puerto Toro. Según explicó Paulina Aliaga, el objetivo es reconocer que el conocimiento de Magallanes reside en sus canales y en el acto de navegar.

"Por fin estamos promoviendo generar material didáctico con contexto, con sello territorial para las escuelas rurales de la región que no existían", señaló Aliaga. El libro recupera saberes que van desde la cestería en junco y la marisquería, hasta la navegación ancestral de los pueblos Kawésqar y Yagán, sumando también la influencia de la migración chilota.

Además de los saberes tradicionales, el material invita a los estudiantes a desarrollar un análisis crítico sobre problemas actuales de su entorno, como la invasión de castores en Isla Lennox, el impacto de las salmoneras o la gestión de residuos en zonas aisladas.

Educación desde el terreno

Para la construcción de este material, el equipo realizó un trabajo de campo que incluyó viajes en zodiac y desembarcos en zonas remotas, una experiencia que la académica Gabriela Lara describió como "emotiva y llena de significado". "Es la visibilización de lugares que jamás han sido convertidos en un producto pedagógico", destacó Lara, subrayando la importancia de validar las formas únicas de aprendizaje que se dan en contacto con la naturaleza.

Esa conexión con el entorno también se refleja en la estética del libro. La ilustradora Natalia Cárcamo, quien se inspiró en sus propias raíces en el campo de Chiloé y en sus viajes a Puerto Williams y Puerto Toro, optó por una técnica de lápices de palo. Esta elección no fue al azar: buscaba reflejar de la mejor manera posible las texturas y la paleta de colores del paisaje subantártico para que los niños y niñas se sintieran identificados con lo que ven a diario.

En una primera etapa, el cuaderno será distribuido de forma prioritaria en las escuelas de Seno Obstrucción, Puerto Edén y Puerto Toro, además de entregarse a las familias de la Armada en Isla Lennox y en la zona de Río Verde. No obstante, el equipo docente confirmó que el material quedará disponible en formato digital para que cualquier comunidad educativa, urbana o rural, pueda acceder a estos saberes patrimoniales.

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ENCUENTRO IMPULSADO POR ESTUDIANTES DE PEDAGOGÍA EN ED. PARVULARIA RELEVÓ EL ARTE COMO BRÚJULA DE LA EDUCACIÓN INICIAL

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De izquierda a derecha Paulina Aliaga, Natalia Cárcamo, Gabriela Lara y Roberto Vásquez

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