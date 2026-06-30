SUBSECRETARIO JOSÉ IGNACIO VIAL DESTACÓ EN MAGALLANES LA URGENCIA DE FORTALECER LA GESTIÓN DE RESIDUOS, REVISAR LA NORMATIVA DE HUMEDALES Y ACELERAR LA EVALUACIÓN AMBIENTAL

Una completa revisión de los principales desafíos ambientales que enfrenta el país realizó el subsecretario del Medio Ambiente, José Ignacio Vial, durante una entrevista concedida este martes al programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, donde abordó la agenda del ministerio, la gestión de residuos, la protección de humedales urbanos, la economía circular, el cambio climático y la necesidad de compatibilizar el desarrollo económico con el cuidado del medio ambiente.

La autoridad explicó que la hoja de ruta del Ministerio del Medio Ambiente se encuentra sustentada en tres grandes pilares definidos por la ministra del ramo.

"La ministra Toledo ha señalado que una agenda prioritaria se divide en tres pilares por parte del Ministerio. Tiene que ver primero con la correcta implementación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas; un segundo pilar tiene que ver con la gestión de los residuos (...) y el tercero tiene que ver con la agilización de los procedimientos de evaluación ambiental, manteniendo siempre los estándares ambientales", sostuvo.

Respecto de la crisis que enfrentan numerosos rellenos sanitarios y vertederos en el país, Vial advirtió que se trata de una problemática nacional que requiere acciones urgentes.

"El nivel de residuo que se está generando está acortando dramáticamente la vida útil de los rellenos sanitarios y los vertederos que existen a lo largo de todo el territorio nacional", afirmó.

En ese contexto, destacó que el Ministerio se encuentra evaluando el funcionamiento de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), la que este año cumple una década desde su promulgación, incorporando además nuevos productos prioritarios, entre ellos los textiles.

"Estamos en una etapa de diagnóstico respecto a cómo se ha implementado y luego proyectar esta normativa hacia más adelante (...) para disminuir la cantidad de residuos que van a parar a disposición final y así extender la vida útil de los rellenos sanitarios y vertederos", indicó.



Revisión de la Ley de Humedales Urbanos



Otro de los temas centrales de la entrevista fue la implementación de la Ley de Humedales Urbanos.

El subsecretario señaló que el Ministerio está revisando diversos instrumentos normativos con el propósito de entregar mayor certeza jurídica y disminuir los conflictos asociados a las declaratorias.

"Hoy en día el 30% de los humedales declarados son objeto de un juicio posteriormente, de reclamaciones y de discusión judicial, entonces ver cómo puede dar más certeza a los interesados para bajar esa tasa conflictiva", explicó.

Asimismo, enfatizó que la conservación requiere una gestión permanente y no solamente la creación de nuevas áreas protegidas.

"No basta simplemente con decretar o crear áreas de conservación, sino también que hay que gestionarlas las áreas protegidas, porque si no al final del día se pueden transformar en basurales o quedar prácticamente abandonadas", manifestó.

En esa línea valoró el trabajo que desarrolla la Municipalidad de Punta Arenas en torno al manejo de humedales urbanos y destacó las iniciativas que buscan asegurar su conservación en el tiempo.



Desarrollo sustentable y evaluación ambiental



Consultado por la denominada "permisología" y la necesidad de agilizar inversiones sin disminuir las exigencias ambientales, Vial aseguró que el objetivo del Ejecutivo es hacer más eficientes los procedimientos, manteniendo intactos los estándares de protección.

"Todo lo que tiene que ver con la norma sustantiva, con los aspectos de fondo, eso se mantiene (...) cuando un proyecto genera impacto significativo al medio ambiente tiene que establecer medidas adecuadas para hacerse cargo de esos impactos", afirmó.

Añadió que el país dispone de una institucionalidad sólida para fiscalizar el cumplimiento de las exigencias ambientales, destacando el trabajo de la Superintendencia del Medio Ambiente y el uso de herramientas de monitoreo en línea en actividades productivas como la salmonicultura.



Educación ambiental y economía circular



Durante la conversación, el subsecretario valoró diversas iniciativas que se desarrollan en Magallanes en materia de economía circular y reciclaje, destacando especialmente el emprendimiento local Puro Viento y proyectos impulsados por estudiantes.

"Ellos llevan ya varios años avanzando en esa materia, recogiendo los textiles, dándole una segunda vida útil (...) consideran residuos como una materia prima que se utiliza y se le da una segunda vida", comentó.

También resaltó el trabajo de alumnos del Instituto Don Bosco, quienes elaboran ecoladrillos destinados a futuros ecojardines comunitarios.

Para Vial, el cambio cultural comienza desde la infancia.

"La educación ambiental es fundamental (...) desde niños tomen conciencia de que las acciones que cada uno de nosotros ejecuta tiene impacto en el medio ambiente", señaló.

Asimismo, destacó el liderazgo que ha tenido Punta Arenas en diversas iniciativas ambientales.

"Punta Arenas ha sido bastante innovador en distintas cosas. Fue de los primeros municipios en prohibir las bolsas plásticas, por ejemplo, y después fue una legislación que se implementó a lo largo de todo el país", recordó.

En materia de reciclaje, fijó una meta ambiciosa para los próximos años.

"La ambición es poder aumentar en un 75% el nivel de reciclaje que tenemos hoy en día en la actualidad en el país", afirmó.



Cambio climático y participación ciudadana



Finalmente, el subsecretario invitó a la ciudadanía a participar en la consulta pública de la Estrategia Climática de Largo Plazo, abierta hasta el 22 de septiembre, destacando que la adaptación al cambio climático será uno de los principales desafíos del país durante las próximas décadas.

"Chile está muy expuesto a los efectos del cambio climático (...) estamos viendo las sequías, los incendios, incluso aluviones cuando llueve con altas temperaturas", indicó.

En ese sentido, llamó a que la construcción de las políticas públicas ambientales sea participativa.

"La invitación a todos es a participar, a hacer las observaciones (...) esta estrategia va a plantear cuáles son las líneas de acción para los próximos años y es muy importante que seamos todos parte de su elaboración", concluyó.





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