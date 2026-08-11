BIENES NACIONALES Y EL GOBIERNO REGIONAL INICIAN CONVERSACIONES PARA FORTALECER EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN SUELO FISCAL

​Con el fin de establecer acciones conjuntas entre el Ministerio de Bienes Nacionales y el Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena en Chile, la secretaria regional de la cartera, Lorena Díaz Loaiza se reunió con el gobernador Jorge Flies. En la ocasión se abordaron diversas materias que involucran la administración de inmuebles fiscales y que tienen un relato previo, así como otras que plantean desafíos nuevos a ambas reparticiones.



En este sentido, la seremi de Bienes Nacionales señaló que “existen proyectos estratégicos de desarrollo en suelo fiscal que son impulsados por el presidente José Antonio Kast para generar desarrollo y seguridad, así como otras conversaciones que se han dado anteriormente en las cuales se hace necesario avanzar, como lo es la futura administración del edificio donde se habilitará la Biblioteca y Archivo Regional”



En tanto, el Gobernador Jorge Flies señaló que pudo abordar tres temas que son fundamentales para el Gobierno Regional tales como “el ordenamiento territorial y bienes de uso público para avanzar en materia de concesiones de uso gratuito de corto plazo, lo segundo, identificar el terreno de lo que será la planta de tratamiento y estanque de agua potable de Puerto Williams para lo cual el ministerio tendrá una pronta visita a Puerto Williams, y tercero, lo que es la escuela de formación de Carabineros en el sector de Río de los Ciervos, donde esperamos que en los próximos meses haya una definición al respecto.”



De este modo, ambas instituciones públicas volverán a reunirse, esta vez en la oficina de Bienes Nacionales, para abordar la administración de edificios fiscales emblemáticos, actualizar el avance de concesiones ya otorgadas al Gobierno Regional e impulsar, antes de finalizar el año, la agenda de desarrollo económico y social con procesos licitatorios para la enajenación de inmuebles participativos y transparentes.



“Este año, enfatizó la Seremi Lorena Díaz Loaiza, llevaremos adelante procesos de licitación que irán en beneficio de la ciudadanía, contribuyendo también a aumentar los recursos financieros del Gore ya que el 65% de estos ingresos pasarán a formar parte de su Fondo de Desarrollo Regional, Fndr.” Puntualizó.





