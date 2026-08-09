SENCE MAGALLANES BENEFICIÓ A MÁS DE 18 MIL PERSONAS DURANTE 2025

Un total de 18.210 personas de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena fueron beneficiadas durante 2025 a través de los distintos programas e instrumentos del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE). Los resultados fueron dados a conocer durante la Cuenta Pública Participativa 2026, transmitida a través del canal oficial de SENCE Chile en YouTube.

En materia de capacitación, 3.115 personas participaron en las líneas regulares, Becas Laborales y cursos en línea. De ellas, 677 fueron capacitadas mediante cursos presenciales desarrollados en Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir, Cabo de Hornos y Río Verde, con una inversión superior a los $819 millones. A través de los cursos en línea, en tanto, se capacitaron 2.438 personas de distintas comunas de la región.

La Franquicia Tributaria permitió capacitar a otros 5.173 trabajadores y trabajadoras durante el año, movilizando una inversión superior a los $1.284 millones. En materia de intermediación laboral, la red regional coordinada por SENCE atendió a 2.883 personas y logró la colocación laboral de 1.301 usuarios, además de desarrollar encuentros con empresas y ferias laborales.

Los subsidios al empleo también formaron parte de los resultados presentados. El Subsidio al Empleo Joven benefició a 2.089 jóvenes, de los cuales 1.286 fueron mujeres, mientras que el Bono al Trabajo de la Mujer alcanzó a 3.649 beneficiarias. La directora regional (s) de SENCE Magallanes, Doris Manquian Cuminao, destacó la participación femenina registrada en los programas de capacitación y subsidios.

Para el próximo período, SENCE Magallanes plantea fortalecer la cobertura territorial de las capacitaciones, potenciar la intermediación laboral mediante las OMIL, impulsar nuevos programas de formación y empleo, reforzar los procesos de fiscalización y avanzar en la modernización institucional del servicio.