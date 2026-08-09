Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA OLIVA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
CASINO-336x336-gif
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
DÍA DEL NIÑO_BANNER POLAR 336X336-07
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

9 de agosto de 2026

SENCE MAGALLANES BENEFICIÓ A MÁS DE 18 MIL PERSONAS DURANTE 2025

La cifra fue informada durante la Cuenta Pública Participativa 2026, instancia en la que el servicio presentó sus principales resultados en capacitación, intermediación laboral y subsidios al empleo en la región.

Cuenta pública SENCE 2026

Un total de 18.210 personas de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena fueron beneficiadas durante 2025 a través de los distintos programas e instrumentos del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE). Los resultados fueron dados a conocer durante la Cuenta Pública Participativa 2026, transmitida a través del canal oficial de SENCE Chile en YouTube.

En materia de capacitación, 3.115 personas participaron en las líneas regulares, Becas Laborales y cursos en línea. De ellas, 677 fueron capacitadas mediante cursos presenciales desarrollados en Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir, Cabo de Hornos y Río Verde, con una inversión superior a los $819 millones. A través de los cursos en línea, en tanto, se capacitaron 2.438 personas de distintas comunas de la región.

La Franquicia Tributaria permitió capacitar a otros 5.173 trabajadores y trabajadoras durante el año, movilizando una inversión superior a los $1.284 millones. En materia de intermediación laboral, la red regional coordinada por SENCE atendió a 2.883 personas y logró la colocación laboral de 1.301 usuarios, además de desarrollar encuentros con empresas y ferias laborales.

Los subsidios al empleo también formaron parte de los resultados presentados. El Subsidio al Empleo Joven benefició a 2.089 jóvenes, de los cuales 1.286 fueron mujeres, mientras que el Bono al Trabajo de la Mujer alcanzó a 3.649 beneficiarias. La directora regional (s) de SENCE Magallanes, Doris Manquian Cuminao, destacó la participación femenina registrada en los programas de capacitación y subsidios.

Para el próximo período, SENCE Magallanes plantea fortalecer la cobertura territorial de las capacitaciones, potenciar la intermediación laboral mediante las OMIL, impulsar nuevos programas de formación y empleo, reforzar los procesos de fiscalización y avanzar en la modernización institucional del servicio.

CANQUÉN HORIZ

PLAN DE PROTECCIÓN DEL CANQUÉN COLORADO COMPLETA DOS AÑOS DE MONITOREO Y EDUCACIÓN AMBIENTAL EN MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

PLAZA INTERACTIVA REUNIÓ A CERCA DE 5 MIL PERSONAS EN CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO EN PUNTA ARENAS

Leer Más

Más de 30 instituciones, servicios y organizaciones participaron en la jornada, que incluyó juegos, actividades recreativas, espacios deportivos, concursos y presentaciones artísticas.

Más de 30 instituciones, servicios y organizaciones participaron en la jornada, que incluyó juegos, actividades recreativas, espacios deportivos, concursos y presentaciones artísticas.

DN 4
nuestrospodcast
Cuenta pública SENCE 2026

SENCE MAGALLANES BENEFICIÓ A MÁS DE 18 MIL PERSONAS DURANTE 2025

ARCA OLIVA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
Cartelera-JUL-PUQ-1080x1080-30
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
Viraliza PUCV logística
YOPPERN NUEVO 336x336
Cuenta pública SENCE 2026

SENCE MAGALLANES BENEFICIÓ A MÁS DE 18 MIL PERSONAS DURANTE 2025

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA OLIVA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
DÍA DEL NIÑO_BANNER POLAR 336X336-07
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
Directora Par

PAR EXPLORA MAGALLANES FORTALECE SU TRABAJO CON ESCUELAS Y JARDINES DE TODA LA REGIÓN

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO-336x336-gif
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
DÍA DEL NIÑO_BANNER POLAR 336X336-07
casino hydra spa
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
controlseguridadmagallanes

OPERATIVO INTERAGENCIAL SIMULTÁNEO REFORZÓ CONTROLES PREVENTIVOS EN DISTINTOS PUNTOS DE PUNTA ARENAS

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.