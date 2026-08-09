9 de agosto de 2026
SENCE MAGALLANES BENEFICIÓ A MÁS DE 18 MIL PERSONAS DURANTE 2025
La cifra fue informada durante la Cuenta Pública Participativa 2026, instancia en la que el servicio presentó sus principales resultados en capacitación, intermediación laboral y subsidios al empleo en la región.
Un total de 18.210 personas de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena fueron beneficiadas durante 2025 a través de los distintos programas e instrumentos del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE). Los resultados fueron dados a conocer durante la Cuenta Pública Participativa 2026, transmitida a través del canal oficial de SENCE Chile en YouTube.
En materia de capacitación, 3.115 personas participaron en las líneas regulares, Becas Laborales y cursos en línea. De ellas, 677 fueron capacitadas mediante cursos presenciales desarrollados en Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir, Cabo de Hornos y Río Verde, con una inversión superior a los $819 millones. A través de los cursos en línea, en tanto, se capacitaron 2.438 personas de distintas comunas de la región.
La Franquicia Tributaria permitió capacitar a otros 5.173 trabajadores y trabajadoras durante el año, movilizando una inversión superior a los $1.284 millones. En materia de intermediación laboral, la red regional coordinada por SENCE atendió a 2.883 personas y logró la colocación laboral de 1.301 usuarios, además de desarrollar encuentros con empresas y ferias laborales.
Los subsidios al empleo también formaron parte de los resultados presentados. El Subsidio al Empleo Joven benefició a 2.089 jóvenes, de los cuales 1.286 fueron mujeres, mientras que el Bono al Trabajo de la Mujer alcanzó a 3.649 beneficiarias. La directora regional (s) de SENCE Magallanes, Doris Manquian Cuminao, destacó la participación femenina registrada en los programas de capacitación y subsidios.
Para el próximo período, SENCE Magallanes plantea fortalecer la cobertura territorial de las capacitaciones, potenciar la intermediación laboral mediante las OMIL, impulsar nuevos programas de formación y empleo, reforzar los procesos de fiscalización y avanzar en la modernización institucional del servicio.
Más de 30 instituciones, servicios y organizaciones participaron en la jornada, que incluyó juegos, actividades recreativas, espacios deportivos, concursos y presentaciones artísticas.
Más de 30 instituciones, servicios y organizaciones participaron en la jornada, que incluyó juegos, actividades recreativas, espacios deportivos, concursos y presentaciones artísticas.