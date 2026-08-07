DEL ÉXITO DEL TALLER DE CÓMIC A NUEVAS EXPERIENCIAS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN ARTÍSTICA EN PUNTA ARENAS

Tras el exitoso desarrollo del Taller de Cómic e Ilustración realizado durante las vacaciones de invierno en Casa Morada, sus organizadores anunciaron nuevas actividades orientadas a fortalecer la creación artística, la narrativa visual y el vínculo con las industrias creativas en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

La iniciativa fue impulsada por el arquitecto Alejandro Parada y el profesor de Artes y artista visual Fernando Elgueta, quienes, desde sus áreas de experiencia vinculadas a la arquitectura, educación artística, diseño y creación visual, buscan generar espacios de formación, encuentro y difusión para artistas y nuevos talentos regionales.

El taller permitió acercar a niños, jóvenes y aficionados al mundo del dibujo, la construcción de personajes y la narrativa gráfica, desarrollando un proceso formativo en torno al lenguaje del cómic.

Durante sus sesiones se abordaron contenidos como creación de rostros y expresiones, diseño de personajes, proporciones, estilos gráficos, perspectiva, entintado, introducción al color, composición de escenas, planos utilizados en el cómic y construcción de secuencias narrativas para páginas gráficas.

Como continuidad de este trabajo, este sábado 8 de agosto, en el marco del evento Bunkasai del Colegio Luterano de Punta Arenas, se realizará la charla:

✨ "Construir Mundos: Color, Arquitectura y Entornos en el Cómic y Mangas" ✨

La actividad será desarrollada por el arquitecto Alejandro Parada y el profesor de Artes y artista visual Fernando Elgueta, abordando la relación entre arquitectura, diseño de escenarios, color y creación de universos visuales dentro del cómic y el manga.

La charla se realizará en el Colegio Luterano de Punta Arenas, en horario de 12:00 a 13:50 horas. La actividad cuenta con cupos limitados, por lo que las personas interesadas en participar deberán realizar su inscripción previamente con Waleska Sepúlveda, a través del correo [email protected].

Además, se estará difundiendo información sobre próximas actividades, talleres y encuentros vinculados al dibujo, ilustración, cómic y narrativa visual mediante las redes de @red_creamag.

Fortaleciendo la creación artística regional

Desde la organización destacan la importancia de continuar generando instancias para visibilizar a creadores regionales vinculados a áreas como ilustración, cómic, manga, diseño gráfico, arquitectura y artes visuales, promoviendo el intercambio de conocimientos y la formación artística.

En esta línea, también se proyectan nuevas acciones desde Casa Morada, espacio que acogió el reciente Taller de Cómic e Ilustración, consolidándose como un punto de encuentro para la creación y participación cultural en Punta Arenas.

Próximamente se dará a conocer el Punto de Lectura, una nueva iniciativa orientada a fortalecer el acceso y difusión de contenidos vinculados a la creación artística y cultural.

El objetivo es seguir construyendo una comunidad creativa en Magallanes, conectando artistas, estudiantes y público general a través de nuevas formas de contar historias mediante la imagen, el dibujo y la narrativa visual.