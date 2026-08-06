SIETE JARDINES INFANTILES DE PUNTA ARENAS RECIBEN RECONOCIMIENTO COMO AMIGOS DE LA LACTANCIA MATERNA (JIALMA)

​La Secretaría Regional Ministerial de Salud de Magallanes, a través de la Comisión Regional de Lactancia Materna (CORELMA), realizó una ceremonia de reconocimiento a siete jardines infantiles de la comuna de Punta Arenas, que obtuvieron la certificación como Jardines Infantiles Amigos de la Lactancia Materna (JIALMA), destacando su compromiso con la promoción, protección y apoyo de esta práctica fundamental para la salud y el desarrollo de los infantes.



La actividad contó con la presencia del Seremi de Salud (S), Eduardo Castillo, la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Gabriela Sanchéz, representante de la Seremi de Educación, Directora Regional (S) de JUNJI, Marisol Villegas, Director Regional de INTEGRA, Alan Carrasco, agentes comunitarios del CESFAM Juan Damianovic y CECOSF Fortaleciendo Vidas, integrantes de CORELMA, entre otros.



Durante la ceremonia fueron reconocidos los jardines infantiles Sueños de Infancia, Colores del Viento, Peter Pan, Laguna Azul y Caperucita Roja, pertenecientes a JUNJI, junto a los jardines Akar y Magallanes, de Fundación INTEGRA. Todos ellos implementaron las acciones requeridas por la estrategia JIALMA, orientada a generar espacios acogedores que permitan la continuidad de la lactancia materna cuando madres, padres y cuidadores retoman sus actividades laborales o educativas.



La iniciativa forma parte de la celebración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna (WABA), cuyo lema este año es "Lactancia materna para un comienzo de vida sostenible: reforzar lo que funciona", poniendo énfasis en el impacto de esta en la nutrición infantil, la seguridad alimentaria, la reducción de las desigualdades y el desarrollo sostenible.



La Encargada del Comité de Lactancia Materna de la Autoridad Sanitaria, María Isabel Velich Uribe, explicó que “desde el año 2008 que estamos nosotros integrados a esta celebración como Comité Regional y esta instancia fue muy especial, porque lo que hicimos fue reconocer a siete jardines infantiles, dos de INTEGRA y cinco de JUNJI como amigos de la lactancia materna. Eso significa, que en forma voluntaria, hicieron una autoevaluación en un sistema especial informático de lactancia del Ministerio de Salud, y después un Comité Evaluador JIALMA les visitó aplicando pautas de evaluación confirmándose un cumplimento mayor a un 80%”.



Asimismo, explicó que “estos jardines cuentan con sala de lactancia y espacios de acogida para las madres, además de mantener un compromiso con la promoción de la lactancia materna durante todo el ciclo de permanencia de niños en el establecimiento, desarrollando acciones educativas dirigidas tanto a la comunidad como a las propias familias”.



Destacó que la incorporación de siete nuevos jardines acreditados, que se suman a los dos certificados el año pasado, representa un importante avance para la región y que esperan reconocer otros cuatro establecimientos antes de fin de año. Asimismo, enfatizó la importancia de continuar promoviendo la lactancia materna, destacándola como el alimento más saludable para la infancia y reafirmando el compromiso de seguir protegiéndola y fomentándola.



En este contexto, la estrategia también impulsa un trabajo articulado entre los sectores Salud, Educación y otras instituciones públicas y privadas y la red de salud regional, fortaleciendo las políticas públicas destinadas a apoyar a las familias y promover una cultura institucional favorable a la lactancia materna.



La Directora Regional (S) de JUNJI Magallanes, Marisol Villegas, indicó: “Hoy se certificaron cinco establecimientos educativos de JUNJI, entre ellos el Jardin Laguna Azul que cumplió con el 100% de los indicadores que se solicita. Es importante la lactancia materna desde siempre, es más, en todos nuestros establecimientos tenemos el espacio para la lactancia y es un tema fundamental para el apego, para el cuidado, para el desarrollo y para todo lo que mencionaban desde la Seremi de Salud, que es importante el trabajo entre madre e hijo y nosotros tratamos de siempre fomentar este tema”.



En tanto, el Director Regional de Fundación INTEGRA, Alan Carrasco, indicó: “Estamos muy contentos este año 2026 en obtener este reconocimiento JIALMA, ya que son los primeros jardines infantiles de nuestra institución que obtienen esta certificación, que ha significado un trabajo con las familias, con las comunidades, para poder relevar la importancia de la lactancia en la primera infancia. Aquí tenemos dos jardines infantiles, el jardín infantil Magallanes y el jardín infantil Akar, que han podido trabajar de manera sostenida en el tiempo con distintas acciones, con distintas redes, vinculándolo también con el área de salud y también con parte de la Comisión, que hoy día realiza esta certificación, por lo tanto, creemos que es un trabajo que vamos a mantener en el tiempo y con ese compromiso hoy recibimos esta certificación, y que sigan siendo jardines amigos de la lactancia”.



Desde la experiencia de los establecimientos reconocidos, Johanna Navarrete, encargada de la Unidad Educativa Caperucita Roja de JUNJI, destacó que la certificación JIALMA reconoce el trabajo sostenido que el establecimiento ha desarrollado durante años en la promoción de la lactancia materna, como parte de su sello medioambiental y del compromiso de toda la comunidad educativa. Agregó que la lactancia materna no solo favorece la salud y el desarrollo integral de niños y niñas, sino que también constituye una práctica sustentable, por lo que reafirmó el compromiso del jardín infantil de seguir impulsando esta iniciativa en beneficio de las familias.



La Organización Mundial de la Salud recomienda la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida y su continuación, junto con una alimentación complementaria adecuada, hasta los dos años o más, de acuerdo con la decisión de la madre y su hijo o hija. La evidencia científica respalda esta recomendación, al demostrar que la lactancia materna constituye una de las intervenciones más efectivas para favorecer la salud y el desarrollo integral de niños y niñas, además de generar importantes beneficios para la salud materna.



Desde la Seremi de Salud señalaron que este reconocimiento busca incentivar a más establecimientos de educación parvularia de la región a incorporarse a la estrategia JIALMA, ampliando la red de apoyo a las familias y fortaleciendo una cultura que favorezca la continuidad de la lactancia materna desde la primera infancia.

