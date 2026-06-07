AUTORIDADES LLAMAN A RESPETAR LOS LÍMITES DE VELOCIDAD EN ENTORNOS DE JARDINES INFANTILES DE PUNTA ARENAS

Autoridades regionales realizaron una jornada de concientización sobre seguridad vial en el exterior del Jardín Infantil Continente Blanco de Punta Arenas, con el objetivo de promover el respeto a las normas de tránsito en las cercanías de establecimientos de educación parvularia.

La actividad contó con la participación del seremi de Gobierno, Ángel Roa; el seremi de Seguridad Pública, Ronald López; la directora regional (s) de JUNJI Magallanes, Marisol Villegas; y la directora del establecimiento, Camila González. La iniciativa forma parte de las acciones educativas impulsadas por JUNJI para fomentar el aprendizaje sobre señalización y convivencia vial desde la primera infancia.

Durante la jornada, las autoridades advirtieron sobre situaciones que se presentan con frecuencia en distintos sectores educativos, como el exceso de velocidad, el estacionamiento en lugares no habilitados y el incumplimiento de la señalización de tránsito, factores que pueden aumentar los riesgos para niños y peatones.

Desde JUNJI señalaron que la educación vial es una temática que se trabaja durante todo el año junto a equipos educativos, familias y organismos colaboradores. Asimismo, indicaron que una de las principales preocupaciones detectadas en distintos establecimientos corresponde a la circulación de vehículos a altas velocidades en horarios de ingreso y salida de estudiantes.

Las autoridades reiteraron el llamado a respetar los límites de velocidad, utilizar los pasos peatonales y mantener una conducción responsable en las inmediaciones de jardines infantiles y establecimientos educacionales, destacando que la seguridad vial requiere el compromiso de conductores, peatones y de toda la comunidad.

​

