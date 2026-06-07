Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA Cyber Day
AGUAS MAG FONDO CONCURS
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-gif
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

7 de junio de 2026

AUTORIDADES LLAMAN A RESPETAR LOS LÍMITES DE VELOCIDAD EN ENTORNOS DE JARDINES INFANTILES DE PUNTA ARENAS

​La actividad se realizó en el Jardín Infantil Continente Blanco y buscó reforzar la seguridad vial en sectores con alta circulación de niños, familias y vehículos.

zona escolar

Autoridades regionales realizaron una jornada de concientización sobre seguridad vial en el exterior del Jardín Infantil Continente Blanco de Punta Arenas, con el objetivo de promover el respeto a las normas de tránsito en las cercanías de establecimientos de educación parvularia.

La actividad contó con la participación del seremi de Gobierno, Ángel Roa; el seremi de Seguridad Pública, Ronald López; la directora regional (s) de JUNJI Magallanes, Marisol Villegas; y la directora del establecimiento, Camila González. La iniciativa forma parte de las acciones educativas impulsadas por JUNJI para fomentar el aprendizaje sobre señalización y convivencia vial desde la primera infancia.

Durante la jornada, las autoridades advirtieron sobre situaciones que se presentan con frecuencia en distintos sectores educativos, como el exceso de velocidad, el estacionamiento en lugares no habilitados y el incumplimiento de la señalización de tránsito, factores que pueden aumentar los riesgos para niños y peatones.

Desde JUNJI señalaron que la educación vial es una temática que se trabaja durante todo el año junto a equipos educativos, familias y organismos colaboradores. Asimismo, indicaron que una de las principales preocupaciones detectadas en distintos establecimientos corresponde a la circulación de vehículos a altas velocidades en horarios de ingreso y salida de estudiantes.

Las autoridades reiteraron el llamado a respetar los límites de velocidad, utilizar los pasos peatonales y mantener una conducción responsable en las inmediaciones de jardines infantiles y establecimientos educacionales, destacando que la seguridad vial requiere el compromiso de conductores, peatones y de toda la comunidad.


puerto williams

ORGANIZACIONES SOCIALES DE PUERTO WILLIAMS ACUSAN FALTA DE RESPUESTAS A SOLICITUDES PRESENTADAS ANTE AUTORIDADES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAG FONDO CONCURS

MAGALLANES CONFORMA MESA REGIONAL INTERSECTORIAL DE CÁNCER PARA FORTALECER LA COORDINACIÓN Y EL TRABAJO COLABORATIVO

Leer Más

​La instancia reunirá a instituciones públicas, privadas y académicas para avanzar en la elaboración de un Plan Regional de Cáncer.

​La instancia reunirá a instituciones públicas, privadas y académicas para avanzar en la elaboración de un Plan Regional de Cáncer.

Mesa regional
nuestrospodcast
zona escolar

AUTORIDADES LLAMAN A RESPETAR LOS LÍMITES DE VELOCIDAD EN ENTORNOS DE JARDINES INFANTILES DE PUNTA ARENAS

ARCA Cyber Day
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
Votacion segunda vuelta urna

RESULTADOS SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL: ASÍ VOTÓ CADA COMUNA DE LA REGIÓN DE MAGALLANES

1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
COVEPA BOTAS_336X336PX
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
zona escolar

AUTORIDADES LLAMAN A RESPETAR LOS LÍMITES DE VELOCIDAD EN ENTORNOS DE JARDINES INFANTILES DE PUNTA ARENAS

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA Cyber Day
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA BOTAS_336X336PX
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
mixomicetes

ESPECIALISTAS ALERTAN QUE HASTA EL 16% DE LAS ESPECIES DE PLANTAS PODRÍA EXTINGUIRSE ANTES DE 2100

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO 336x336-gif
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
publicite aqui
publicite aquí
GASCO
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
ENAP genérica

ENAP DESVINCULA A CINCO ALTOS EJECUTIVOS EN MAGALLANES Y EVITA PROFUNDIZAR EN LAS RAZONES

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
<