Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA OLIVA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
DÍA DEL NIÑO_BANNER POLAR 336X336-07
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

20 de julio de 2026

DIRECTORA REGIONAL DEL REGISTRO CIVIL DESTACÓ AVANCES EN ATENCIÓN CIUDADANA, INCLUSIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO

Buenos días región

dirregistrocivil

La directora regional del Registro Civil e Identificación, Lorena Bustamante Núñez, destacó los principales avances que ha impulsado el servicio en Magallanes, poniendo énfasis en el fortalecimiento de la atención en terreno, las iniciativas de inclusión y el reconocimiento obtenido por la región como la mejor evaluada del país en satisfacción usuaria por segundo año consecutivo.

La autoridad abordó estos temas la mañana de este lunes durante una entrevista en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, donde repasó los desafíos de liderar el servicio en una de las regiones más extensas y aisladas del país.

Bustamante señaló que asumió la dirección regional en enero de 2025 mediante el sistema de Alta Dirección Pública y expresó su satisfacción por desempeñar funciones en Magallanes.



"Yo ya estoy cumpliendo un año y medio en el cargo por Alta Dirección Pública, llegué en enero del 2025. Ya con mucha cercanía con la región, siempre lo he contado, tengo una hermana aquí hace más de 23 años y yo venía siempre enamorada de la región. Conocía mucho el territorio. Con muchas ganas de quedarme acá, así que esta posibilidad personalmente me regocija mucho como persona, como familia también y como profesional".


La directora destacó además el compromiso del equipo regional, subrayando los resultados obtenidos en la encuesta anual de satisfacción de usuarios.



"Fíjese usted que hace poquito, hace una semana atrás, estuvimos con la delegada presidencial y el seremi de Justicia presentándole los resultados de la encuesta de satisfacción de usuarios que se realiza todos los años en el Registro Civil. Fíjese usted que por segundo año consecutivo nuestra región tiene el mejor índice de satisfacción usuaria en lo que es la atención presencial. Así que efectivamente es un equipo humano con mucho compromiso, con una tremenda experiencia también".



Atención en terreno y apoyo a usuarios vulnerables

Uno de los principales ejes abordados por la autoridad fue el despliegue territorial que realiza el servicio mediante las denominadas maletas de atención, equipamiento portátil que permite efectuar diversos trámites directamente en los domicilios de personas con dificultades de movilidad.

Según explicó, esta modalidad beneficia principalmente a adultos mayores, personas postradas y cuidadores, quienes pueden obtener cédulas de identidad y activar su Clave Única sin necesidad de trasladarse hasta una oficina.



"Tenemos un equipo de atención en terreno y con esa maleta podemos llegar a los hogares de los usuarios más vulnerables, que tienen problemas de movilidad, adultos mayores, cuidadores también. Con esa maleta podemos sacar cédula de identidad y código de activación de Clave Única. Son usuarios que están enfermos, están postrados, cuidadores también, que no pueden ir hasta la oficina".


Actualmente, el sistema de atención en terreno se encuentra operativo en Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir y Cabo de Hornos, además de participar en plazas ciudadanas y operativos junto a otros servicios públicos.

En ese contexto, la directora informó que durante 2025 se concretaron más de 1.400 atenciones en terreno en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.


Prioridad para adultos mayores

Durante la entrevista, Bustamante también destacó que los adultos mayores cuentan con atención preferencial en las oficinas de Punta Arenas y Puerto Natales, sin necesidad de solicitar hora previamente.



"Los adultos mayores tienen un público prioritario para nosotros, por tanto no tienen que agendar. Llegan a la oficina y se les entrega entonces su número y se les entrega su atención. Estamos siempre pensando en cómo mejorar la atención para todo tipo de usuarios".


Añadió que el servicio también busca disminuir los efectos de la brecha digital que aún afecta a parte importante de la población de mayor edad.


Inclusión y mejoras en infraestructura

La directora explicó que el programa "Registro Civil Te Cuida" ha permitido incorporar diversas medidas de accesibilidad en las oficinas regionales.

Entre ellas mencionó mudadores, espacios infantiles, alzadores para facilitar la toma de fotografías a niños, rampas de acceso al Civil Móvil y audífonos destinados a personas con hipersensibilidad auditiva.

Asimismo, anunció nuevas inversiones que se encuentran en proceso de implementación.



"Estamos ya en el proceso de licitación para entregarle a la oficina de Punta Arenas e instalar una sala de lactancia y en la oficina de Puerto Natales una sala de la calma. Vamos a hacer la primera sala de la calma de la región y efectivamente hoy día tanto niños como de repente personas adultas pueden sufrir alguna desregulación y para quienes les acompañan, padres o cuidadores, es difícil acompañar en ese momento en un espacio abierto. Entonces vamos a tener un espacio allí de la calma en Puerto Natales y próximamente también acá en Punta Arenas una sala de lactancia".



Llamado a revisar documentos con anticipación

La autoridad también recomendó a la comunidad verificar con tiempo la vigencia de cédulas de identidad y pasaportes, especialmente antes de los períodos de vacaciones, cuando aumenta la demanda por estos trámites.

"Los invitamos allí a revisar con tiempo sus documentos, sus cédulas de identidad y sus pasaportes porque toda tramitación tiene requisitos, tiene plazos, entonces no se vayan a ver allí muy ajustados", señaló.

Finalmente, Bustamante destacó el reconocimiento internacional obtenido por el pasaporte chileno, indicando que mantiene altos estándares de seguridad.



"Nuestro pasaporte tiene más de 70 características de seguridad (...) el Global Passport Index del 2026 nos reconoció por segundo año consecutivo como el más poderoso de América Latina. Así que un tremendo orgullo también como servicio".


dirregistrocivil

DIRECTORA REGIONAL DEL REGISTRO CIVIL DESTACÓ AVANCES EN ATENCIÓN CIUDADANA, INCLUSIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

CORTE DE APELACIONES DE PUNTA ARENAS CONFIRMA 7 AÑOS DE PRESIDIO POR FEMICIDIO TENTADO

Leer Más

La Corte de Apelaciones de Punta Arenas rechazó hoy –lunes 20 de julio– el recurso de nulidad deducido por la defensa en contra de la sentencia que condenó a J.M.Q.C. a la pena de 7 años de presidio efectivo, en calidad de autor del delito tentado de femicidio íntimo. Ilícito perpetrado en abril del año pasado, en la comuna.

La Corte de Apelaciones de Punta Arenas rechazó hoy –lunes 20 de julio– el recurso de nulidad deducido por la defensa en contra de la sentencia que condenó a J.M.Q.C. a la pena de 7 años de presidio efectivo, en calidad de autor del delito tentado de femicidio íntimo. Ilícito perpetrado en abril del año pasado, en la comuna.

FOTO CORTE PUQ NIEVE
nuestrospodcast
cuentapublicamagallanes

CUENTA PÚBLICA 2025-2026: CUIDADOS, SALUD, VIVIENDA Y FOMENTO PRODUCTIVO MARCAN RESUMEN DEL TRABAJO DEL GOBIERNO REGIONAL

ARCA OLIVA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
BANNER COVEPA 336X336PX
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
YOPPERN NUEVO 336x336
orquesta

FUNDACIÓN ARTES DE LA PATAGONIA AUSTRAL LLAMA A FORTALECER LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA POLÍTICA CULTURAL DE ALCANCE REGIONAL

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA OLIVA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA 336X336PX
DÍA DEL NIÑO_BANNER POLAR 336X336-07
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOXEO AMATEUR (7)

III CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOXEO AMATEUR REUNIÓ A MIL PERSONAS EN EXITOSA VELADA

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
DÍA DEL NIÑO_BANNER POLAR 336X336-07
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
VN 6

MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS ABRE INSCRIPCIONES PARA LA ENTREGA DE REGALOS DE NAVIDAD 2026

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250