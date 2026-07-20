DIRECTORA REGIONAL DEL REGISTRO CIVIL DESTACÓ AVANCES EN ATENCIÓN CIUDADANA, INCLUSIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO

La directora regional del Registro Civil e Identificación, Lorena Bustamante Núñez, destacó los principales avances que ha impulsado el servicio en Magallanes, poniendo énfasis en el fortalecimiento de la atención en terreno, las iniciativas de inclusión y el reconocimiento obtenido por la región como la mejor evaluada del país en satisfacción usuaria por segundo año consecutivo.

La autoridad abordó estos temas la mañana de este lunes durante una entrevista en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, donde repasó los desafíos de liderar el servicio en una de las regiones más extensas y aisladas del país.

Bustamante señaló que asumió la dirección regional en enero de 2025 mediante el sistema de Alta Dirección Pública y expresó su satisfacción por desempeñar funciones en Magallanes.







"Yo ya estoy cumpliendo un año y medio en el cargo por Alta Dirección Pública, llegué en enero del 2025. Ya con mucha cercanía con la región, siempre lo he contado, tengo una hermana aquí hace más de 23 años y yo venía siempre enamorada de la región. Conocía mucho el territorio. Con muchas ganas de quedarme acá, así que esta posibilidad personalmente me regocija mucho como persona, como familia también y como profesional".



La directora destacó además el compromiso del equipo regional, subrayando los resultados obtenidos en la encuesta anual de satisfacción de usuarios.







"Fíjese usted que hace poquito, hace una semana atrás, estuvimos con la delegada presidencial y el seremi de Justicia presentándole los resultados de la encuesta de satisfacción de usuarios que se realiza todos los años en el Registro Civil. Fíjese usted que por segundo año consecutivo nuestra región tiene el mejor índice de satisfacción usuaria en lo que es la atención presencial. Así que efectivamente es un equipo humano con mucho compromiso, con una tremenda experiencia también".





Atención en terreno y apoyo a usuarios vulnerables



Uno de los principales ejes abordados por la autoridad fue el despliegue territorial que realiza el servicio mediante las denominadas maletas de atención, equipamiento portátil que permite efectuar diversos trámites directamente en los domicilios de personas con dificultades de movilidad.

Según explicó, esta modalidad beneficia principalmente a adultos mayores, personas postradas y cuidadores, quienes pueden obtener cédulas de identidad y activar su Clave Única sin necesidad de trasladarse hasta una oficina.







"Tenemos un equipo de atención en terreno y con esa maleta podemos llegar a los hogares de los usuarios más vulnerables, que tienen problemas de movilidad, adultos mayores, cuidadores también. Con esa maleta podemos sacar cédula de identidad y código de activación de Clave Única. Son usuarios que están enfermos, están postrados, cuidadores también, que no pueden ir hasta la oficina".



Actualmente, el sistema de atención en terreno se encuentra operativo en Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir y Cabo de Hornos, además de participar en plazas ciudadanas y operativos junto a otros servicios públicos.

En ese contexto, la directora informó que durante 2025 se concretaron más de 1.400 atenciones en terreno en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.



Prioridad para adultos mayores



Durante la entrevista, Bustamante también destacó que los adultos mayores cuentan con atención preferencial en las oficinas de Punta Arenas y Puerto Natales, sin necesidad de solicitar hora previamente.







"Los adultos mayores tienen un público prioritario para nosotros, por tanto no tienen que agendar. Llegan a la oficina y se les entrega entonces su número y se les entrega su atención. Estamos siempre pensando en cómo mejorar la atención para todo tipo de usuarios".



Añadió que el servicio también busca disminuir los efectos de la brecha digital que aún afecta a parte importante de la población de mayor edad.



Inclusión y mejoras en infraestructura



La directora explicó que el programa "Registro Civil Te Cuida" ha permitido incorporar diversas medidas de accesibilidad en las oficinas regionales.

Entre ellas mencionó mudadores, espacios infantiles, alzadores para facilitar la toma de fotografías a niños, rampas de acceso al Civil Móvil y audífonos destinados a personas con hipersensibilidad auditiva.

Asimismo, anunció nuevas inversiones que se encuentran en proceso de implementación.







"Estamos ya en el proceso de licitación para entregarle a la oficina de Punta Arenas e instalar una sala de lactancia y en la oficina de Puerto Natales una sala de la calma. Vamos a hacer la primera sala de la calma de la región y efectivamente hoy día tanto niños como de repente personas adultas pueden sufrir alguna desregulación y para quienes les acompañan, padres o cuidadores, es difícil acompañar en ese momento en un espacio abierto. Entonces vamos a tener un espacio allí de la calma en Puerto Natales y próximamente también acá en Punta Arenas una sala de lactancia".





Llamado a revisar documentos con anticipación



La autoridad también recomendó a la comunidad verificar con tiempo la vigencia de cédulas de identidad y pasaportes, especialmente antes de los períodos de vacaciones, cuando aumenta la demanda por estos trámites.

"Los invitamos allí a revisar con tiempo sus documentos, sus cédulas de identidad y sus pasaportes porque toda tramitación tiene requisitos, tiene plazos, entonces no se vayan a ver allí muy ajustados", señaló.

Finalmente, Bustamante destacó el reconocimiento internacional obtenido por el pasaporte chileno, indicando que mantiene altos estándares de seguridad.







"Nuestro pasaporte tiene más de 70 características de seguridad (...) el Global Passport Index del 2026 nos reconoció por segundo año consecutivo como el más poderoso de América Latina. Así que un tremendo orgullo también como servicio".



