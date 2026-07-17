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17 de julio de 2026

CONTROL POLICIAL EN PUNTA ARENAS DEJA DOS DETENIDOS POR MICROTRÁFICO Y FALSIFICACIÓN DE INSTRUMENTO PÚBLICO

​Carabineros detiene a conductor con orden vigente, licencia falsa y drogas durante ronda extraordinaria

detenido16072025puq

La noche del jueves 16 de julio, cerca de las 20:00 horas, una ronda extraordinaria de Carabineros permitió la detención de dos personas por diversos delitos, entre ellos microtráfico de drogas y falsificación de instrumento público, en un procedimiento desarrollado en la intersección de las calles Esteban Capkovic y Raúl Silva Henríquez, en Punta Arenas.

De acuerdo con la información entregada por Carabineros, personal de la 5ª Comisaría COP Magallanes fiscalizó un vehículo cuyo conductor señaló no portar licencia de conducir y mantenía la documentación del móvil vencida, motivo por el cual se cursó la infracción correspondiente.

Sin embargo, al verificar sus antecedentes a través de la Central de Comunicaciones (CENCO), se confirmó que el individuo mantenía una orden de detención vigente, procediéndose a su arresto.

Durante la revisión superficial de sus vestimentas, los funcionarios encontraron una licencia de conducir falsificada, la que el propio imputado reconoció haber obtenido de manera irregular. Asimismo, portaba bolsas de nylon que contenían ketamina y pastillas de éxtasis, configurándose además los delitos de falsificación de instrumento público y microtráfico de drogas.

El conductor fue identificado con las iniciales M.J.A.A., de nacionalidad chilena, quien registra antecedentes penales anteriores.

En el mismo procedimiento, Carabineros fiscalizó al acompañante del vehículo, quien mantenía dinero en efectivo y bolsas de nylon con una sustancia blanca que, tras las pruebas de campo, dio positivo a ketamina. Por este motivo, también fue detenido por el delito de microtráfico.

El segundo imputado fue identificado con las iniciales C.M.O.V., de nacionalidad chilena, quien no registra antecedentes penales.

Ambos detenidos fueron puestos a disposición de la justicia y pasaron a control de detención durante la jornada de este viernes 17 de julio, instancia en la que se formalizarán los cargos correspondientes.

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