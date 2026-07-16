DÍA MUNDIAL DE LAS HABILIDADES DE LA JUVENTUD: MAGALLANES ENFRENTA EL DESAFÍO DE CONVERTIR LA CAPACITACIÓN EN MÁS OPORTUNIDADES LABORALES INCLUSIVAS

​ En el marco del Día Mundial de las Habilidades de la Juventud, que se conmemora este 15 de julio bajo el lema "Competencias para un futuro común", Fundación TACAL hizo un llamado a fortalecer la formación para el empleo de personas con discapacidad y a generar mayores oportunidades laborales que permitan transformar esas habilidades en una inserción laboral efectiva.



De acuerdo con las últimas estadísticas de la Dirección del Trabajo, en Magallanes se han registrado 1.639 contratos bajo la Ley de Inclusión Laboral, correspondientes a 1.374 trabajadores de la región. Estas cifras reflejan avances en materia de contratación, pero también evidencian el desafío de seguir ampliando las oportunidades de acceso al empleo en todos los territorios



En un contexto marcado por la transformación digital, la automatización y la inteligencia artificial, el desarrollo de nuevas competencias se ha convertido en un requisito para acceder y mantenerse en el mercado laboral. Organismos internacionales han advertido que millones de empleos evolucionarán durante los próximos años, aumentando la demanda por habilidades digitales, tecnológicas y socioemocionales.



A ello se suma una realidad especialmente compleja para las nuevas generaciones. En Chile, el desempleo juvenil continúa siendo significativamente superior al promedio nacional y, aunque no existen estadísticas oficiales específicas para jóvenes con discapacidad, organizaciones especializadas coinciden en que enfrentan mayores barreras para acceder a un primer empleo y desarrollar una trayectoria laboral.



La presidenta de Fundación Tacal, Andrea Zondek, indica que "si en Chile las personas con discapacidad no tienen el derecho a capacitarse, lo más probable es que sean cesantes y dependientes de un estado subsidiario de por vida”.



Es por esto, agrega, que “desarrollar habilidades es fundamental, pero esas competencias solo generan inclusión cuando existen oportunidades reales para ponerlas en práctica. Capacitar sin abrir espacios laborales significa desaprovechar el talento de miles de personas que pueden aportar al desarrollo de nuestras regiones".



En este sentido, Zondek explica que "la inclusión laboral no puede entenderse únicamente como el cumplimiento de una obligación legal. Requiere una alianza entre el Estado, las empresas y las organizaciones de la sociedad civil para asegurar que la formación responda a las necesidades del mercado y se traduzca en empleos de calidad".





Con motivo del Día Mundial de las Habilidades de la Juventud, la organización reiteró el llamado a seguir impulsando políticas públicas y alianzas con el sector privado que permitan que la capacitación se transforme en una herramienta efectiva de autonomía, participación e inclusión laboral en Magallanes.



Sobre Fundación Tacal:



Fundación TACAL es una organización chilena sin fines de lucro que desde hace 40 años promueve la inclusión laboral y social de personas con discapacidad. A través de programas de capacitación, intermediación laboral, acompañamiento a empresas y acciones de sensibilización, ha contribuido a que más de 3.000 personas accedan a empleos con contrato indefinido, impulsando oportunidades reales de autonomía, participación y desarrollo.



