15 de julio de 2026
AGRUPACIONES FOLCLÓRICAS DE PORVENIR PARTICIPARON EN HOMENAJE A LA VIRGEN DEL CARMEN EN EL DESTACAMENTO CAUPOLICÁN
La actividad reunió a autoridades de las Fuerzas Armadas y Carabineros, junto a conjuntos folclóricos de la comuna, en una ceremonia realizada en el destacamento más austral e insular del Ejército de Chile.
El Destacamento Caupolicán del Ejército de Chile, ubicado en Porvenir y reconocido como el más austral e insular de la institución, fue escenario de un homenaje a la Virgen del Carmen, Reina y Madre de Chile y Generala Jurada del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y Carabineros de Chile.
La actividad comenzó a las 19:00 horas y contó con la participación de gran parte de los conjuntos y agrupaciones folclóricas de Porvenir, quienes ofrecieron presentaciones en el marco de esta tradicional conmemoración.
La ceremonia también reunió a autoridades del Ejército, la Armada y Carabineros de Chile, quienes participaron en este encuentro que forma parte de las actividades en honor a la patrona de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública.
La jornada permitió congregar a representantes de las instituciones uniformadas y de las agrupaciones folclóricas de la comuna, manteniendo una tradición que cada año reúne a la comunidad en torno a esta celebración.
Los jueces concluyeron que no logró acreditarse que los acusados hubieran actuado con negligencia, imprudencia o infracción a los reglamentos en el ejercicio de sus funciones.
Los jueces concluyeron que no logró acreditarse que los acusados hubieran actuado con negligencia, imprudencia o infracción a los reglamentos en el ejercicio de sus funciones.