AGRUPACIONES FOLCLÓRICAS DE PORVENIR PARTICIPARON EN HOMENAJE A LA VIRGEN DEL CARMEN EN EL DESTACAMENTO CAUPOLICÁN

El Destacamento Caupolicán del Ejército de Chile, ubicado en Porvenir y reconocido como el más austral e insular de la institución, fue escenario de un homenaje a la Virgen del Carmen, Reina y Madre de Chile y Generala Jurada del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y Carabineros de Chile.

La actividad comenzó a las 19:00 horas y contó con la participación de gran parte de los conjuntos y agrupaciones folclóricas de Porvenir, quienes ofrecieron presentaciones en el marco de esta tradicional conmemoración.

La ceremonia también reunió a autoridades del Ejército, la Armada y Carabineros de Chile, quienes participaron en este encuentro que forma parte de las actividades en honor a la patrona de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública.

La jornada permitió congregar a representantes de las instituciones uniformadas y de las agrupaciones folclóricas de la comuna, manteniendo una tradición que cada año reúne a la comunidad en torno a esta celebración.





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