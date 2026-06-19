PORVENIR CELEBRA SUS 132 AÑOS CON UNA INTENSA AGENDA Y NUEVOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA LA COMUNA

Con una amplia programación de actividades y una serie de iniciativas de infraestructura en marcha, el alcalde de Porvenir, José Gabriel Parada Aguilar, realizó un balance de las celebraciones por el aniversario 132 de la comuna y repasó los principales proyectos que buscan mejorar la calidad de vida de los habitantes de Tierra del Fuego.

Durante una entrevista concedida la mañana de este viernes al programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el jefe comunal destacó la masiva participación de la comunidad en las actividades desarrolladas durante las últimas semanas.

“Estamos muy contentos con las actividades que se han realizado. Ha habido una respuesta muy masiva de la comunidad de Porvenir de asistir a actividades deportivas, culturales y también del recuerdo”, señaló.

Las celebraciones centrales contemplan una velada de gala con reconocimiento a hijos ilustres, ciudadanos destacados, representantes de la cultura y el deporte, además de familias relevantes para el desarrollo comunitario y un “tesoro viviente” que cumplió 100 años.

Para este sábado, día del aniversario de la ciudad, se programó el Te Deum católico, el desfile oficial, un almuerzo comunitario y un espectáculo artístico que incluye la presentación del cantante argentino Marcos Vázquez y un show de luces láser en la bahía de la ciudad.



Millonarias inversiones aprobadas para Porvenir



El alcalde valoró la reciente sesión del Consejo Regional realizada en la comuna, instancia en la que se aprobaron importantes proyectos.

Entre ellos figura una iniciativa cercana a los 2 mil millones de pesos para la reposición y construcción de veredas en distintos sectores de Porvenir, especialmente en las zonas altas de la ciudad.

“Todo lo que sea inversión y recursos es Bienvenido a la comuna”, afirmó.

También destacó la aprobación del monumento y plaza Bicentenario de los Chilotes, emplazado en avenida Señoret, además de los recursos por cerca de 1.300 millones de pesos destinados al mejoramiento integral de avenida Magallanes.

A ello se suman nuevas iniciativas que serán presentadas para financiamiento, como el parque Jorge Sharp, mejoras al estadio y al gimnasio Mario Zavattaro, además de portales de acceso en los límites con Primavera y Timaukel.



Escuela Bernardo O'Higgins y relleno sanitario



Parada se refirió además a los proyectos contemplados dentro del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE), particularmente la situación de la Escuela Bernardo O'Higgins y del futuro relleno sanitario provincial.

Respecto del establecimiento educacional, indicó que existe consenso entre las autoridades, la comunidad educativa y el municipio para mantener la infraestructura histórica y desarrollar nuevas dependencias.

“Todo el mundo apuntó a que el colegio hay que mantenerlo en el mismo lugar y mantener la fachada, pero sí invertir en nuevas construcciones para poder entregar bienestar a los estudiantes y a la comunidad educativa”, sostuvo.

En cuanto al relleno sanitario, cuyo costo bordea los 35 mil millones de pesos, señaló que se trata de una iniciativa estratégica para toda la provincia fueguina.

“Sabemos que no cumplimos con la normativa y no es solamente acá, sino que en todos los vertederos de Chile vemos qué es lo que sucede con Punta Arenas y lo que está sucediendo también con Natales. Entonces sí es una necesidad de poder dar una solución”, expresó.

Asimismo, reconoció que la futura administración del recinto deberá evaluarse cuidadosamente debido a su complejidad operativa.



Recuperación del antiguo hospital



Otro de los proyectos destacados es la recuperación de parte de las instalaciones del antiguo Hospital de Porvenir, en coordinación con el Servicio de Salud Magallanes.

La propuesta considera habilitar aproximadamente 400 metros cuadrados para el SAMU y salud mental, mientras que el municipio proyecta utilizar otros espacios para programas comunitarios destinados a personas mayores, infancia, adolescencia y juventud.

“Nos interesa que ese espacio no se siga deteriorando”, manifestó el alcalde, agregando que ya existe una propuesta con planos y evaluaciones técnicas para cuantificar el costo de recuperación.



Deporte y nuevas tradiciones para el aniversario



Las actividades del aniversario continuarán hasta el 19 de julio e incluyen el Rally Aniversario, encuentros de básquetbol con exseleccionados nacionales, futsal, un encuentro de bandas, motocross y el retorno del Festival del Cantar Vecinal.

Sobre esta última iniciativa, impulsada por integrantes del Concejo Municipal, Parada explicó que busca rescatar una tradición que se había perdido hace más de dos décadas.

“Son actividades que de repente nacen de la misma comunidad del Concejo. Nosotros como administración las tomamos, la apoyamos y si resultan, por supuesto que se siguen potenciando”, indicó.

El alcalde extendió una invitación a la comunidad para sumarse a las actividades oficiales del aniversario, esperando que las condiciones climáticas acompañen las celebraciones de los 132 años de Porvenir.





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