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2 de agosto de 2026

NESLA MUÑOZ, CONDUCTORA DE "VIVE PÁDEL" EN POLAR COMUNICACIONES, FUE NOMINADA A LA SELECCIÓN CHILENA PARA EL MUNDIAL SENIOR 2026

​La deportista integrará el equipo nacional en la categoría +55 y competirá entre el 14 y el 19 de septiembre en Buenos Aires, Argentina.

Nesla Muñoz

La conductora del programa "Vive Pádel" de Polar Comunicaciones, Nesla Muñoz, fue nominada a la selección chilena que disputará la FIP Senior World Cup 2026, el Campeonato Mundial Senior de Pádel, que se desarrollará entre el 14 y el 19 de septiembre en Buenos Aires, Argentina.

La deportista integrará el equipo nacional en la categoría +55, luego de ser convocada por la Federación de Pádel de Chile para participar en una jornada de evaluación competitiva y un entrenamiento obligatorio en Santiago. Tras ese proceso, quedó seleccionada junto a otras tres compañeras: Francisca López, Vanessa Bernal y Claudia Godoy. 

"Quedé feliz de poder estar en la selección chilena. Es un tremendo orgullo. Ahora hay que entrenar más para estar en buena forma", comentó Muñoz, quien además cuenta con una extensa trayectoria en competencias internacionales. En el año 2000 integró la primera selección femenina chilena que participó en un Mundial de Pádel, disputado en Toulouse, Francia, y posteriormente volvió a representar al país en la cita de Las Vegas 2022, además de clasificar a tres Campeonatos Sudamericanos.

La edición 2026 de la FIP Senior World Cup marcará un hito al realizarse por primera vez en Sudamérica. Buenos Aires recibirá a 32 selecciones nacionales en las categorías 40+, 45+, 50+, 55+ y 60+, reuniendo a algunos de los jugadores y jugadoras con mayor trayectoria del pádel mundial. Antes de viajar, Muñoz continuará su preparación con el objetivo de llegar anticipadamente a Argentina para adaptarse a las condiciones de competencia y representar a Chile en una nueva cita internacional.


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