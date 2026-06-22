VIVE PÁDEL ADELANTÓ EL INTERCLUBES Y EL CAMPEONATO MIXTO QUE ANIMARÁN EL INVIERNO EN PUNTA ARENAS

Los próximos campeonatos, la preparación de los equipos y el crecimiento de la comunidad deportiva regional fueron abordados en una nueva edición de Vive Pádel, programa conducido por Nesla Muñoz en Polar Comunicaciones. En el primer bloque participaron Hernán Soto, de Go Pádel, y Óscar Cabezón, representante de Indoor, quien se incorporó mediante una comunicación a distancia.

Durante el programa se entregaron detalles del campeonato Interclubes, que se desarrollará entre el 20 y el 26 de julio en las instalaciones de Viento Austral. La competencia reunirá a equipos representantes de distintos clubes de Punta Arenas y Puerto Natales, conformados por parejas de diversas categorías femeninas y masculinas.

Los invitados explicaron que cada club ha desarrollado sus propios mecanismos para seleccionar a quienes lo representarán. En el caso de Indoor se realizó un torneo clasificatorio entre jugadores habituales, mientras que Go Pádel consideró aspectos deportivos, compromiso, participación en entrenamientos y permanencia dentro de la comunidad del club. El torneo busca fortalecer la camaradería y el sentido de pertenencia, además de generar un ambiente de apoyo entre jugadores, familiares y público.

En el segundo bloque, Andrea Salazar presentó el Campeonato Mixto de Invierno que organiza junto a Daniela Paredes. El certamen se disputará en Go Pádel entre el 29 de julio y el 2 de agosto, con categorías Mixto A, B y C, además de una categoría masculina que reunirá a jugadores de primera y segunda categoría. Las inscripciones comenzarán el 1 de julio, tendrán un valor de $30.000 por persona y contemplarán cupos limitados.

En Vive Pádel, los participantes destacaron que los campeonatos mixtos permiten compartir con nuevos compañeros, enfrentar distintos ritmos de juego y ampliar la comunidad de jugadores. La invitación quedó abierta a quienes deseen competir, acompañar a los equipos o conocer más de una disciplina que continúa sumando participantes durante todo el año en Magallanes.



