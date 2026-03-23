EL PÁDEL REGIONAL PROYECTA NUEVOS TORNEOS Y FORTALECE SU DESARROLLO CON LIGA DE MENORES

En una nueva edición del programa Vive Pádel de Polar Comunicaciones, se abordaron diversas temáticas ligadas a la actualidad del pádel regional, con énfasis en su crecimiento, actividades recientes y proyecciones competitivas. El capítulo estuvo marcado por un completo repaso de noticias, eventos y el fortalecimiento de la comunidad deportiva en Punta Arenas, pese a las condiciones climáticas propias de la zona.

Uno de los momentos destacados fue la revisión del ámbito social del pádel, donde se celebró el matrimonio de dos reconocidos jugadores locales, generando cercanía con la comunidad deportiva. Además, se retomó una entrevista pendiente con las campeonas del torneo por equipos disputado en el club GO, Daniela Barnaba y Daniela Aceituno, quienes compartieron su experiencia en competencia, destacando el compañerismo, la motivación y el ambiente positivo que caracteriza a este deporte en crecimiento.

El programa también abordó la proyección competitiva, anunciando próximos torneos tanto a nivel local como en otras ciudades del sur de Chile y Argentina. Entre ellos, el campeonato del club GO primer torneo de la liga y diversas competencias en Puerto Montt y Río Gallegos. Asimismo, se anticipó el desarrollo del torneo interclubes a realizarse en mayo, instancia que reunirá a distintos equipos en un formato que combina competencia y camaradería.

Finalmente, uno de los temas centrales fue el impulso al desarrollo formativo del deporte, con el anuncio de una nueva liga de menores que se disputará en el club Viento Austral. Esta iniciativa contempla varias fechas durante el año y busca fomentar la participación de niños y jóvenes en distintas categorías, consolidando así el crecimiento del pádel en la región. El capítulo cerró con análisis técnico y consejos de juego, reafirmando el compromiso del programa con la difusión y enseñanza de esta disciplina.

​



​



​

