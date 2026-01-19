VIVE PÁDEL: JÓVENES PROMESAS Y NUEVOS DESAFÍOS FORMATIVOS MARCAN EL PROGRAMA DE POLAR COMUNICACIONES

El espacio deportivo de Polar Comunicaciones abordó el crecimiento del pádel formativo en Magallanes, la experiencia de niños compitiendo con adultos y el lanzamiento de una nueva academia con proyección regional.

En una nueva edición del programa Vive Pádel, conducido por Nesla Muñoz en Polar Comunicaciones, el foco estuvo puesto en el desarrollo del pádel desde edades tempranas, los desafíos de la formación deportiva y las proyecciones competitivas en la región. El espacio contó con la participación de los profesores Agustín Ruidiaz y Alejandro Bradasic, junto a los jóvenes jugadores Milán Vilivic Mattioni y Jonas Castro Cheun, quienes compartieron sus experiencias dentro y fuera de la cancha.

Milán, de 12 años, relató que lleva dos años practicando pádel, motivado principalmente por su entorno familiar. Actualmente ha participado en torneos americanos en el Sokol y en campeonatos de adultos en séptima categoría. Su rutina incluye dos entrenamientos semanales con Alejandro Bradasic y uno con Agustín Ruidiaz. Por su parte, Jonas también acumula dos años jugando pádel, aunque su experiencia competitiva se ha intensificado durante los últimos seis meses. Entrena técnica con Bradasic, trabajo físico con Ignacio Briones y compite habitualmente junto a Daniel Borquez.

Durante el programa, Alejandro Bradasic anunció además el lanzamiento de ABC Pádel Academy, proyecto que toma su nombre tanto de sus iniciales como del objetivo de fortalecer los principios básicos del pádel. La academia, que funciona en el complejo Viento Austral, trabaja con proyección competitiva y ya integra a jóvenes como Martín Quijada y Facundo Reggiani, provenientes de Puerto Natales, quienes iniciaron su formación en Puerto Varas junto a Gabriela Roux. El proyecto cuenta con la asesoría técnica de Diego Suárez y el apoyo psicológico deportivo de Vicente Mozo, apuntando a un desarrollo integral de los jugadores.

Finalmente, entrenadores y jóvenes abordaron el debate sobre la participación de niños en campeonatos de adultos. Mientras los jugadores valoraron la experiencia como positiva para su crecimiento deportivo, Bradasic enfatizó que también es necesario generar competencias exclusivas para menores, considerando que no todos están preparados para enfrentar ese nivel de exigencia. En ese contexto, el manejo de la frustración y el acompañamiento formativo aparecen como aspectos clave para el desarrollo sano y sostenido del pádel infantil en Magallanes.





