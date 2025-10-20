Punta Arenas,
20 de octubre de 2025

DELEGACIÓN MAGALLÁNICA SE CORONA CAMPEONA EN TORNO INTERCLUB DE MUJERES EN PUERTO VARAS

​En una nueva edición del programa “Vive Pádel” de Polar Comunicaciones, la entrenadora Tamara Pardo, representante del club Viento Austral de Punta Arenas, compartió su reciente experiencia en el torneo Interclub de Mujeres realizado en el club Pádel House de Puerto Varas, donde la delegación magallánica se alzó con el primer lugar. 

 Durante la conversación, Pardo destacó el alto nivel competitivo del certamen y el entusiasmo de las jugadoras que viajaron desde la región más austral del país para representar a su club. “Fue una experiencia increíble. Las chicas dieron todo en la cancha, y este triunfo demuestra el crecimiento que ha tenido el pádel femenino en Magallanes”, señaló la entrenadora.

 El campeonato reunió a clubes de distintas zonas del sur de Chile, consolidándose como una instancia clave para fomentar el deporte, el trabajo en equipo y la integración entre mujeres deportistas. 

 Desde Viento Austral, destacaron que este logro refleja el esfuerzo y compromiso de cada una de las jugadoras, además del impulso que ha tenido el pádel en la región gracias a espacios de entrenamiento, torneos locales y la creciente participación femenina. 

 “Estos resultados son una motivación para seguir trabajando, formando nuevas jugadoras y posicionando a Magallanes como una región fuerte dentro del circuito nacional”, agregó Pardo durante la entrevista. 

 El programa “Vive Pádel” continúa difundiendo las historias, logros y desafíos del pádel regional, visibilizando el talento local y promoviendo el deporte como un espacio de encuentro, superación y comunidad.



DELEGACIÓN MAGALLÁNICA SE CORONA CAMPEONA EN TORNO INTERCLUB DE MUJERES EN PUERTO VARAS

MUNICIPIO ENTREGÓ SUBVENCIONES POR MÁS DE 15 MILLONES DE PESOS

"PEQUEÑAS VOCES, GRANDES IDEAS": NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES PRESENTARON PROPUESTAS AL GABINETE REGIONAL EN MAGALLANES

COMENZÓ EL PROCESO DE POSTULACIÓN A LAS SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES DE FUNDACIÓN INTEGRA PARA EL AÑO PARVULARIO 2026

EQUIPOS PEDAGÓGICOS DE LA JUNJI DE PORVENIR PARTICIPARÁN EN PASANTÍA NACIONAL EN ARICA Y PARINACOTA

CONAF EXPULSA DEL PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE A TURISTA QUE PROVOCA AMAGO DE INCENDIO

