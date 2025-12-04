TABSA REFUERZA CRUCES A PORVENIR POR ELECCIONES DEL DOMINGO 14 DE DICIEMBRE

Un refuerzo de los itinerarios entre Punta Arenas y Porvenir dispuso TABSA con el propósito de facilitar el traslado de ciudadanos que deseen emitir su voto en las elecciones de segunda vuelta que se desarrollarán este domingo 14 de diciembre.

De esta forma, el ferry Pathagon zarpará desde Punta Arenas a las 9.00 horas retornado desde Porvenir a las 11.30 horas. Un segundo viaje fue programado con zarpe desde Tres Puentes a las 17.30 horas, retornando desde la capital de Tierra del Fuego a las 20.00 horas.

Desde la empresa naviera se recordó que los pasajes pueden ser adquiridos a través de la web tabsa.cl, la app Tabsa y en forma presencial en el terminal de Tres Puentes y en la sucursal de Porvenir.