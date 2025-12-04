Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Gif H2v-2
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

4 de diciembre de 2025

TABSA REFUERZA CRUCES A PORVENIR POR ELECCIONES DEL DOMINGO 14 DE DICIEMBRE

​Desde la empresa naviera se recordó que los pasajes pueden ser adquiridos a través de la web tabsa.cl, la app Tabsa y en forma presencial en el terminal de Tres Puentes y en la sucursal de Porvenir.

ferryelecciones

Un refuerzo de los itinerarios entre Punta Arenas y Porvenir dispuso TABSA con el propósito de facilitar el traslado de ciudadanos que deseen emitir su voto en las elecciones de segunda vuelta que se desarrollarán este domingo 14 de diciembre.

 

De esta forma, el ferry Pathagon zarpará desde Punta Arenas a las 9.00 horas retornado desde Porvenir a las 11.30 horas. Un segundo viaje fue programado con zarpe desde Tres Puentes a las 17.30 horas, retornando desde la capital de Tierra del Fuego a las 20.00 horas.

 

Desde la empresa naviera se recordó que los pasajes pueden ser adquiridos a través de la web tabsa.cl, la app Tabsa y en forma presencial en el terminal de Tres Puentes y en la sucursal de Porvenir.

PROMOTORES BIPAY 1

¡COMENZÓ LA CUENTA REGRESIVA! CON PROMOTORES EN LAS CALLES, PUNTA ARENAS SE PREPARA PARA EL PAGO 100% ELECTRÓNICO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MUNICIPIO EXPRESA PREOCUPACIÓN POR RETRASO EN INICIO DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DEL SERVIU

Leer Más

​La licitación, hoy observada por Contraloría, posterga intervenciones claves en 14 calles de la ciudad, afectando la planificación comunal para la temporada de mejor clima.

​La licitación, hoy observada por Contraloría, posterga intervenciones claves en 14 calles de la ciudad, afectando la planificación comunal para la temporada de mejor clima.

munipuq
nuestrospodcast
Fiscalizacion Antonio Varas BBNN Armada

CON APOYO DE LA ARMADA EL MINISTERIO DE BIENES NACIONALES FISCALIZÓ TERRENOS EN LA PENÍNSULA ANTONIO VARAS

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

CROSUR 336
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
ferryelecciones

TABSA REFUERZA CRUCES A PORVENIR POR ELECCIONES DEL DOMINGO 14 DE DICIEMBRE

CROSUR 336
Banner Gif H2v-2
RED SALUD 336x336
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Gif H2v-2
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
piscina 1 (5)

PISCINA DE 100 MIL LITROS REFORZARÁ LA RESPUESTA ANTE INCENDIOS FORESTALES EN PORVENIR

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
feum2026

FEUM 2026: NUEVA DIRECTIVA ANALIZA DESAFÍOS TRAS SU ELECCIÓN Y REPUDIA DAÑOS AL MURAL DE SILVIO BETANCOURT