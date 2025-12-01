Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Gif H2v-2
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur jardin 250PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

1 de diciembre de 2025

SELKNAM Y TAIIU PROTAGONIZAN EL CIERRE DEL VOLEIBOL REGIONAL TRAS INTENSAS FINALES JUVENILES

Polar en el deporte.

cdtaiuu

​El domingo 30 de noviembre se disputaron las finales del torneo regional de vóleibol, con un gimnasio repleto y duelos que consagraron a Selknam y Taiiu como protagonistas del crecimiento en Magallanes.

El vóleibol regional bajó el telón este domingo 30 de noviembre con una jornada maratónica, iniciada a las 9 de la mañana y marcada por el alto nivel de las categorías formativas. En Polar en el Deporte, conversamos con los equipos que destacaron en esta fecha decisiva: Selknam, representado por Ignacio Avillo, Cristóbal González y Mateo Ponce, se coronó campeón en U14 y U18 varones; mientras que Taiiu, con Arturo Cabrera, Valentina Rodríguez y René Barría, obtuvo el segundo lugar en U18 varones tras una final muy disputada ante Selknam. En la serie U14 femenina, Taiiu superó por 2-1 al Colegio Alemán y logró nuevamente el cupo para representar a Magallanes en el Nacional de Nahuelbuta, que se realizará el 26, 27 y 28 de diciembre de este año.

Ambos clubes, formados en 2021, son relativamente nuevos en la escena del voleibol local, pero ya muestran un impacto importante en el desarrollo de las categorías menores. Durante el programa se analizó la intensa jornada final, con un gimnasio lleno de familias y seguidores, y se destacó el rol fundamental del apoyo de padres y apoderados para sostener el crecimiento del deporte. También se abordó el fuerte impulso que ha tenido el voleibol postpandemia, con más clubes activos, mayor competencia y un evidente aumento del nivel técnico en las inferiores.

Mirando hacia adelante, Selknam y Taiiu compartieron sus desafíos para el 2026, tanto a nivel formativo como competitivo, en un escenario regional que se proyecta cada vez más exigente. La consolidación de nuevas categorías, la profesionalización de los procesos y el aumento de torneos serán claves para continuar elevando el estándar del voleibol magallánico.



conafcortafuegos

PLAN NACIONAL DE CORTAFUEGOS PRESENTA UN 36% DE AVANCE: EL OBJETIVO ES COMPLETAR CASI 5 MIL KM ENTRE TARAPACÁ Y MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

SERVIU PUBLICÓ EN DIARIO OFICIAL EXPROPIACIÓN DE TERRENOS DEL EX CLUB HÍPICO

Leer Más

​Este lunes 1 de diciembre se publicó en el Diario Oficial y un diario regional, la notificación de expropiación por causa de utilidad pública del terreno del ex Club Hípico, ubicado en Avenida Bulnes de la comuna de Punta Arenas, para construir un parque habitable.

​Este lunes 1 de diciembre se publicó en el Diario Oficial y un diario regional, la notificación de expropiación por causa de utilidad pública del terreno del ex Club Hípico, ubicado en Avenida Bulnes de la comuna de Punta Arenas, para construir un parque habitable.

exclubhipico
nuestrospodcast
PUNTA ARENAS EN LÍNEA (1)

MUNICIPIO LANZA "PUNTA ARENAS EN LÍNEA" PARA AGILIZAR SOLICITUDES CIUDADANAS

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

crosur jardin 250PX
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
voleibolmagallanes

CAVH Y TAIIU ANALIZAN LOS CAMBIOS EN LA CATEGORÍA TODO COMPETIDOR Y EL FUTURO DEL VOLEIBOL MAGALLÁNICO

crosur jardin 250PX
Banner Gif H2v-2
RED SALUD 336x336
CASINO336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Gif H2v-2
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
diputadobianchi

“TODO LO QUE ESTO PODRÍA SIGNIFICAR PARA EL DESARROLLO DE LA REGIÓN”: DIPUTADO BIANCHI JUSTIFICA URGENCIA DE FINANCIAMIENTO PORTUARIO PARA MAGALLANES EN LEY DE PRESUPUESTO 2026

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
geotecnia

GEOTECNIA PATAGONIA MUESTRA SU LABOR EN ESTUDIOS DE SUELO DURANTE FERIA EDUCATIVA DE HIDRÓGENO VERDE