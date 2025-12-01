SELKNAM Y TAIIU PROTAGONIZAN EL CIERRE DEL VOLEIBOL REGIONAL TRAS INTENSAS FINALES JUVENILES

​El domingo 30 de noviembre se disputaron las finales del torneo regional de vóleibol, con un gimnasio repleto y duelos que consagraron a Selknam y Taiiu como protagonistas del crecimiento en Magallanes.



El vóleibol regional bajó el telón este domingo 30 de noviembre con una jornada maratónica, iniciada a las 9 de la mañana y marcada por el alto nivel de las categorías formativas. En Polar en el Deporte, conversamos con los equipos que destacaron en esta fecha decisiva: Selknam, representado por Ignacio Avillo, Cristóbal González y Mateo Ponce, se coronó campeón en U14 y U18 varones; mientras que Taiiu, con Arturo Cabrera, Valentina Rodríguez y René Barría, obtuvo el segundo lugar en U18 varones tras una final muy disputada ante Selknam. En la serie U14 femenina, Taiiu superó por 2-1 al Colegio Alemán y logró nuevamente el cupo para representar a Magallanes en el Nacional de Nahuelbuta, que se realizará el 26, 27 y 28 de diciembre de este año.



Ambos clubes, formados en 2021, son relativamente nuevos en la escena del voleibol local, pero ya muestran un impacto importante en el desarrollo de las categorías menores. Durante el programa se analizó la intensa jornada final, con un gimnasio lleno de familias y seguidores, y se destacó el rol fundamental del apoyo de padres y apoderados para sostener el crecimiento del deporte. También se abordó el fuerte impulso que ha tenido el voleibol postpandemia, con más clubes activos, mayor competencia y un evidente aumento del nivel técnico en las inferiores.



Mirando hacia adelante, Selknam y Taiiu compartieron sus desafíos para el 2026, tanto a nivel formativo como competitivo, en un escenario regional que se proyecta cada vez más exigente. La consolidación de nuevas categorías, la profesionalización de los procesos y el aumento de torneos serán claves para continuar elevando el estándar del voleibol magallánico.





