11 de marzo de 2026

NUEVO PERÍODO PARLAMENTARIO: MAGALLANES RENUEVA PARCIALMENTE SU REPRESENTACIÓN EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS

​El 11 de marzo de 2026 se instalará la nueva Cámara de Diputadas y Diputados para el período 2026-2030. En Magallanes, Carlos Bianchi y Javiera Morales continúan en el cargo, mientras Alejandro Riquelme reemplazará al exdiputado Christian Matheson.

Cámara de diputados y diputadas

El miércoles 11 de marzo de 2026, a partir de las 09:00 horas en el Congreso Nacional, se realizará la instalación de la nueva Cámara de Diputadas y Diputados correspondiente al período legislativo 2026-2030. Durante esa jornada, los parlamentarios electos jurarán o prometerán sus cargos y se elegirá la nueva Mesa Directiva de la corporación.

El proceso se concretará pocos días después de que el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) realizara, el 5 de marzo de 2026, el acto oficial de proclamación de los senadores, senadoras, diputadas y diputados electos, instancia que certifica formalmente los resultados del proceso electoral.

En la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, la representación en la Cámara Baja tendrá una renovación parcial. Dos parlamentarios mantienen su escaño y uno se incorpora respecto del período anterior.

Continuarán en el cargo el diputado Carlos Bianchi, independiente y con una extensa trayectoria parlamentaria en representación de la región —incluyendo su paso previo por el Senado—, y la diputada Javiera Morales, del Frente Amplio.

En tanto, dejará la Cámara el exdiputado de la UDI Christian Matheson, quien fue parte de la representación regional en el período anterior. Su lugar será ocupado por el diputado electo Alejandro Riquelme, del Partido Republicano.

De acuerdo con lo informado, Riquelme no viajará a Valparaíso para participar de la ceremonia de juramento en el Congreso Nacional. Por su parte, la diputada Javiera Morales estará ausente durante los primeros meses del período legislativo, debido al tratamiento médico que enfrenta por cáncer de mama, situación que ella misma ha hecho pública.

La instalación de la nueva Cámara se desarrollará en la misma jornada en que el presidente electo José Antonio Kast asumirá la Presidencia de la República, marcando el inicio de un nuevo ciclo político tanto en el Ejecutivo como en el Poder Legislativo.

NUEVA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA

En paralelo, las bancadas del oficialismo, la Democracia Cristiana (DC) y el Partido de la Gente (PDG) alcanzaron un acuerdo político para la conducción de la Cámara durante el período legislativo 2026-2030.

El pacto contempla un sistema de rotación en la presidencia de la corporación durante los cuatro años del período. Según lo acordado, el PDG encabezará la Cámara en 2026, la Democracia Cristiana en 2027, el Partido Socialista en 2028 y nuevamente el PDG en 2029.

En ese escenario, la diputada Pamela Jiles (PDG) aparece como la principal carta para asumir la presidencia de la Cámara durante el primer año del nuevo período parlamentario.

El acuerdo también considera una primera vicepresidencia para el PPD y una segunda vicepresidencia para el Partido Socialista, además de la presidencia de comisiones relevantes como Constitución y Seguridad.

De concretarse este entendimiento, el bloque que se perfila como oposición al gobierno entrante lograría reunir cerca de 79 votos, cifra que permitiría asegurar la mayoría absoluta necesaria para controlar la mesa directiva de la Cámara durante el inicio del nuevo período legislativo.


LOS PRINCIPALES HITOS DEL GOBIERNO DEL PRIMER PRESIDENTE MAGALLÁNICO DE CHILE Y SU IMPACTO EN LA REGIÓN

diputadamorales

DIPUTADA JAVIERA MORALES ABORDA ESCENARIO POST ELECTORAL, CORRUPCIÓN EN GENDARMERÍA Y NUEVA LEY SOBRE USO DE CELULARES EN AULAS

