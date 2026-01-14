DIPUTADA MORALES LE PIDE AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA NO IMPONER NUEVAS TASAS QUE AFECTEN AL TURISMO EN MAGALLANES

​La diputada Javiera Morales manifestó su preocupación por la discusión de nuevos gravámenes al sector, como la tasa del 1,25% a los servicios turísticos incluida en el proyecto de reactivación del turismo, actualmente detenido en la comisión de Hacienda del Senado. "Medidas de este tipo afectan directamente la competitividad de destinos emblemáticos como Torres del Paine, Cabo de Hornos o Puerto Natales, y terminan trasladando nuevos costos a pequeñas y medianas empresas que aún no logran recuperarse plenamente después de la pandemia", sostuvo.



Al respecto, la parlamentaria se opuso a esta iniciativa y presentó una solicitud de acuerdo en la Cámara de Diputadas y Diputados para solicitarle al Presidente de la República "evitar incorporar nuevos impuestos o tasas al sector turístico en el marco del diseño de la reforma tributaria u otras propuestas legislativas", la cual fue aprobada por 104 votos a favor.



Además, recordó que el COVID-19 golpeó con especial fuerza al turismo en Magallanes, debido al cierre de fronteras y las restricciones de movilidad, situación que provocó una abrupta caída de ingresos y una pérdida significativa de empleos. A ello se suma el impacto que tuvo recientemente la tragedia ocurrida en el Parque Nacional Torres del Paine, con el fallecimiento de cinco turistas, hecho que afecta la imagen internacional del principal destino turístico de la región.



Por otra parte, relevó la importancia para las regiones extremas como Magallanes y, en particular, para la provincia de Última Esperanza, donde el turismo constituye uno de los principales motores de empleo y desarrollo local. El rubro no solo genera trabajo directo, sino que también sostiene una extensa red de servicios asociados como hotelería, gastronomía, transporte, guías locales, comunidades rurales y pequeños emprendimientos.



Finalmente, la diputada recalcó que "cargar al sector con nuevos impuestos en esta etapa puede frenar la reactivación, desincentivar la inversión y debilitar una de las principales fuentes de empleo de Magallanes, por lo que llamó a abrir un espacio de revisión o suspensión de estas medidas. "En regiones como la nuestra, el turismo no es un sector más: es uno de los principales motores del desarrollo territorial y de la economía local", concluyó.



