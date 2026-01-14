Punta Arenas,
14 de enero de 2026

DIPUTADA MORALES LE PIDE AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA NO IMPONER NUEVAS TASAS QUE AFECTEN AL TURISMO EN MAGALLANES

​Con una amplia mayoría de 104 votos a favor, 4 en contra y 21 abstenciones, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la solicitud de acuerdo presentada por la diputada Javiera Morales, que pide al Presidente de la República evitar incorporar nuevos impuestos al sector del turismo, tal como lo plantea una iniciativa que se encuentra en el Senado.

​La diputada Javiera Morales manifestó su preocupación por la discusión de nuevos gravámenes al sector, como la tasa del 1,25% a los servicios turísticos incluida en el proyecto de reactivación del turismo, actualmente detenido en la comisión de Hacienda del Senado. "Medidas de este tipo afectan directamente la competitividad de destinos emblemáticos como Torres del Paine, Cabo de Hornos o Puerto Natales, y terminan trasladando nuevos costos a pequeñas y medianas empresas que aún no logran recuperarse plenamente después de la pandemia", sostuvo.

Al respecto, la parlamentaria se opuso a esta iniciativa y presentó una solicitud de acuerdo en la Cámara de Diputadas y Diputados para solicitarle al Presidente de la República "evitar incorporar nuevos impuestos o tasas al sector turístico en el marco del diseño de la reforma tributaria u otras propuestas legislativas", la cual fue aprobada por 104 votos a favor.

Además, recordó que el COVID-19 golpeó con especial fuerza al turismo en Magallanes, debido al cierre de fronteras y las restricciones de movilidad, situación que provocó una abrupta caída de ingresos y una pérdida significativa de empleos. A ello se suma el impacto que tuvo recientemente la tragedia ocurrida en el Parque Nacional Torres del Paine, con el fallecimiento de cinco turistas, hecho que afecta la imagen internacional del principal destino turístico de la región.

Por otra parte, relevó la importancia para las regiones extremas como Magallanes y, en particular, para la provincia de Última Esperanza, donde el turismo constituye uno de los principales motores de empleo y desarrollo local. El rubro no solo genera trabajo directo, sino que también sostiene una extensa red de servicios asociados como hotelería, gastronomía, transporte, guías locales, comunidades rurales y pequeños emprendimientos.

Finalmente, la diputada recalcó que "cargar al sector con nuevos impuestos en esta etapa puede frenar la reactivación, desincentivar la inversión y debilitar una de las principales fuentes de empleo de Magallanes, por lo que llamó a abrir un espacio de revisión o suspensión de estas medidas. "En regiones como la nuestra, el turismo no es un sector más: es uno de los principales motores del desarrollo territorial y de la economía local", concluyó.

ACADÉMICO UMAG JUAN CARLOS JUDIKIS ANUNCIA QUE COMPETIRÁ POR LA RECTORÍA PARA EL PERÍODO 2026-2030

TRES SUJETOS DETENIDOS POR HOMICIDIO FRUSTRADO A CARABINERO Y PORTE DE DROGA EN PUNTA ARENAS

El procedimiento se originó durante una fiscalización vehicular realizada por personal de la Sección Centauro.

Dona Sangre

BANCO DE SANGRE DEL HCM ENFRENTA SEMANAS DE STOCK CRÍTICO Y REFUERZA LLAMADO A LA COMUNIDAD A DONAR

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

DIPUTADA MORALES LE PIDE AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA NO IMPONER NUEVAS TASAS QUE AFECTEN AL TURISMO EN MAGALLANES

TRES SUJETOS DETENIDOS POR HOMICIDIO FRUSTRADO A CARABINERO Y PORTE DE DROGA EN PUNTA ARENAS

Donald Trump

TRUMP ADVIERTE A CUBA POR CORTE DE PETRÓLEO Y FINANCIAMIENTO

AMIGO DE LA FAMILIA 11 DE ENERO 2026

EL AMIGO DE LA FAMILIA