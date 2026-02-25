ROBERTO SAHR APOYA LA IDEA DE QUE SU PARTIDO (P. DE LA GENTE) MANTENGA SU INDEPENDENCIA PARA APOYAR INICIATIVAS QUE BENEFICIEN A LAS PERSONAS

​En el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el excandidato a diputado por Magallanes, Roberto Sahr, abordó su visión del escenario político regional y nacional tras las últimas elecciones, señalando que hoy la ciudadanía está más enfocada en soluciones concretas que en divisiones ideológicas.

Durante la conversación, planteó que los parlamentarios deben priorizar temas urgentes como Salud y Seguridad, por sobre debates partidistas. En esa línea, señaló que la ciudadanía espera soluciones concretas y no confrontaciones ideológicas que no se traducen en mejoras reales para la comunidad.

Por último, sostuvo que el Partido de la Gente, en el que actualmente milita, debiera mantener independencia para apoyar iniciativas que beneficien directamente a las personas.

