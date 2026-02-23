Punta Arenas,
23 de febrero de 2026

180 CUPOS DISPONIBLES: CARABINEROS ABRE POSTULACIÓN EXTRAORDINARIA PARA CIVILES DE TODO EL PAÍS

Buenos Días Región

Samuel Cifuentes

En el programa Buenos Días Región, el suboficial mayor Samuel Cifuentes, encargado de la Oficina de Postulación de la Prefectura Magallanes, informó sobre un proceso extraordinario de ingreso a Carabineros de Chile dirigido a personas civiles que cumplan con requisitos específicos. La convocatoria es de carácter nacional e incluye funciones de apoyo como mantención de cuarteles, conductor de vehículos y auxiliar de almacenamiento, entre otras.

Según detalló, pueden postular personas entre 18 y 30 años, de nacionalidad chilena, que cuenten con título profesional o técnico de nivel medio en la especialidad requerida. En esta oportunidad se ofrecen cupos para garzón (8 plazas), auxiliar de almacenamiento (3), conductor (18), ranchero (12), mantención de cuarteles (11) y mecánico (4). Además, existen otras vacantes profesionales disponibles en la plataforma oficial.

El proceso de inscripción estará abierto hasta el 27 de febrero a través del sitio web postulaciones.carabineros.cl, ingresando con RUT y Clave Única. Cifuentes explicó que, tras la inscripción, los postulantes recibirán correos electrónicos con las fechas para el examen psicológico, entrevista y posterior ficha médica. Quienes resulten preseleccionados deberán viajar a Santiago para dichas entrevistas además de rendir una prueba técnica, donde se evaluarán competencias demostrables.




