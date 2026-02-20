Punta Arenas,
20 de febrero de 2026

AGENCIA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA SUSPENDE PARQUE SOLAR COMUNITARIO

​La iniciativa no podrá ejecutarse debido a la imposibilidad de concretar la suscripción del contrato entre la Agencia de Sostenibilidad Energética y la constructora a cargo de los trabajos.

Tras la recepción de una carta enviada por la Agencia de Sostenibilidad a la Municipalidad, informando que el proyecto de Parque Solar Comunitario no podrá llevarse a cabo debido a la imposibilidad de cumplir con los plazos establecidos para la suscripción del contrato entre la Agencia y la empresa constructora que ejecutaría la iniciativa, lo que derivará en la pérdida del financiamiento ministerial, el municipio manifestó su molestia por la situación, que dejará a vecinos sin la posibilidad de acceder a este beneficio.
Según se explicó en la carta del a Agencia, la iniciativa fue adjudicada en el marco de una licitación pública en la que solo un oferente resultó admisible. De este modo, la adjudicación en las seis zonas contempladas recayó en un mismo proveedor, lo que generó importantes desafíos operativos para su ejecución simultánea. Durante la etapa de formalización contractual, se identificaron limitaciones operacionales que impedían asegurar el cumplimiento de las condiciones y plazos establecidos en las bases, situación que finalmente imposibilitó la suscripción del contrato y el inicio de las actividades previstas para la comuna.
Asimismo, desde la Agencia de Sostenibilidad Energética también informaron que no será posible realizar un nuevo llamado a licitación, dado que los plazos de ejecución no son compatibles con la vigencia del convenio. De esta manera, la eventual continuidad de la iniciativa quedará supeditada a la nueva administración ministerial, que deberá definir si incorpora el proyecto en la cartera 2026.
"No sé si es algo generalizado, pero en nuestra ciudad ya hemos tenido problemas con las cámaras de seguridad y con las deudas que nos mantiene el SLEP. Ahora nos encontramos con un proyecto que fue anunciado y gestionado por el diputado Carlos Bianchi para que las familias pudieran acceder a electricidad más barata, mediante la creación —con fondos del Estado, a los que postulamos— del primer centro fotovoltaico municipal. Este permitiría inyectar energía directamente a la red de las empresas eléctricas y que esa rebaja se traspasara a las familias más vulnerables de nuestra ciudad. La postulación se realizó con todo el rigor formal y ahora, a dos semanas de que termine el gobierno, se nos informa que Punta Arenas no podrá ejecutarlo", manifestó el alcalde de la comuna, Claudio Radonich.
El jefe comunal calificó la situación como una "falta de respeto" y señaló que "hay algo más de fondo, que es la falta de gestión y la irresponsabilidad, porque la explicación que nos ha dado la Agencia de Sostenibilidad indica que existe un problema de plazos que no se puede cumplir, sabiendo que estamos en Punta Arenas. No era una sorpresa que la licitación incluía a la ciudad, lo que implica distancia. Entonces, que ahora, a dos semanas de que termine el gobierno, nos digan que finalmente no se va a hacer creo que va por la incompetencia del gobierno y espero una explicación, no a la municipalidad, sino a las familias que se han afectado, al diputado Carlos Bianchi que hizo la gestión y creo que es la peor manera de terminar un gobierno con ese tipo de desastre de gestión, que lamentablemente y coincidentemente, a esta altura no sé si es una coincidencia", dijo Radonich.
En tanto, la encargada de Comuna Energética, Solange Arias, explicó que el proyecto contemplaba la participación de seis municipios, de los cuales dos quedaron fuera por razones contractuales. "Era un parque solar comunitario que inyectaría energía renovable a la red a escala local, lo que era sumamente importante para la comuna. El beneficio iba directamente asociado a familias con ficha social baja y con dependencia eléctrica, permitiéndoles disminuir sus cuentas de luz en aproximadamente un 40%", detalló.
Finalmente, el jefe comunal calificó la situación como "una irresponsabilidad en política pública" e informó que, desde el equipo de Comuna Energética, insistirán ante la nueva administración del Ministerio de Energía para que los recursos puedan ser reconsiderados en una futura cartera de proyectos, con el objetivo de retomar la iniciativa y avanzar hacia su ejecución.


NEMA INICIA CATASTRO ESTRATÉGICO DE INFRAESTRUCTURA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA PARA FORTALECER EL DESARROLLO DE NUEVAS ENERGÍAS EN MAGALLANES

AGENCIA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA SUSPENDE PARQUE SOLAR COMUNITARIO

