25 de enero de 2026

DIPLOMADO DE HIDRÓGENO VERDE CERTIFICÓ A 32 PROFESIONALES EN MAGALLANES

El programa impulsado por el Ministerio de Energía y ejecutado por la Universidad de Magallanes junto a la Universidad de Chile fortaleció el capital humano regional para el desarrollo del hidrógeno verde y la transición energética.

Con una ceremonia realizada en el Auditorio Ernesto Livacic de la Universidad de Magallanes, 32 profesionales de Magallanes y otras regiones del país recibieron su certificación tras finalizar el diplomado “Tecnologías de Producción de Hidrógeno Verde, Aspectos Ambientales y de Seguridad”, iniciativa orientada a fortalecer capacidades técnicas y profesionales para el desarrollo de esta industria estratégica.

El programa fue impulsado por el Ministerio de Energía e impartido por la Universidad de Magallanes, a través de su Facultad de Ingeniería, en alianza académica con la Universidad de Chile. Su enfoque abordó de manera integral la cadena de valor del hidrógeno verde, incluyendo energías renovables, desalación, electrólisis, seguridad, regulación y evaluación ambiental de proyectos.

Durante la ceremonia, el seremi de Energía de Magallanes, Sergio Cuitiño, destacó que el hidrógeno verde corresponde a una política de Estado de mediano y largo plazo, subrayando la importancia de formar capital humano local en una etapa temprana del desarrollo de la industria. En ese contexto, enfatizó que este tipo de programas permiten que Magallanes no solo sea el territorio donde se emplazan proyectos, sino también donde se generan competencias, empleo de calidad y desarrollo regional.

Por su parte, el decano de la Facultad de Ingeniería de la UMAG, Claudio Gómez, valoró el rol de la academia y la colaboración interuniversitaria para responder a los desafíos del sector energético, destacando que el diplomado reunió a profesionales del sector público y privado, demostrando la pertinencia territorial del conocimiento generado desde las regiones.

El programa tuvo una duración total de 232 horas cronológicas, con modalidad semipresencial, y consideró seis módulos formativos que incluyeron introducción al hidrógeno verde, energías renovables, producción de agua desalada, tecnologías de producción, almacenamiento y transporte, aplicaciones Power to X, y regulación y evaluación ambiental, con énfasis en seguridad y sostenibilidad. Entre los participantes hubo profesionales provenientes de ciudades como Santiago, Viña del Mar, Rancagua, Puerto Montt y Temuco.

La ceremonia de certificación incluyó palabras de la coordinadora académica del diplomado, Cristiane Carvalho, junto con la entrega de diplomas y el cierre oficial de un programa que refuerza el posicionamiento de Magallanes como territorio clave en la transición energética del país.


MEGAPROYECTOS DE AMONÍACO VERDE EN MAGALLANES ENTRARÍAN EN PAUSA A LA ESPERA DE MEJORES CONDICIONES INTERNACIONALES

MUNICIPIO INICIA RENOVACIÓN DE CAMILLAS CLÍNICAS EN CESFAM MATEO BENCUR Y SAR DAMIANOVIC

​La inversión busca elevar los estándares de atención, seguridad y comodidad para usuarios y funcionarios de la red municipal de salud.

​La inversión busca elevar los estándares de atención, seguridad y comodidad para usuarios y funcionarios de la red municipal de salud.

CORREOSCHILE HABILITA ENVÍOS GRATUITOS PARA APOYAR A COMUNAS AFECTADAS POR INCENDIOS FORESTALES

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

DIPLOMADO DE HIDRÓGENO VERDE CERTIFICÓ A 32 PROFESIONALES EN MAGALLANES

COMUNIDAD CHILOTA CONMEMORÓ LOS 200 AÑOS DEL TRATADO DE TANTAUCO EN PUNTA ARENAS

Base-Antartica-conjunta-San-Martin-1068x601

EN ARGENTINA RECLAMAN POR SOBREVUELO DE AVIÓN MILITAR BRITÁNICO, QUE PASÓ POR CHILE, A BASE ANTÁRTICA