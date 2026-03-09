CON UN LLAMADO A APROVECHAR LA OFERTA PÚBLICA DE JARDINES INFANTILES EN MAGALLANES AUTORIDADES DIERON LA BIENVENIDA AL AÑO PARVULARIO 2026

“Éste será nuestro cuarto año en el Jardín Infantil ‘Costanera del Estrecho’ de Punta Arenas. Mi hija Maite entró con ocho meses y le encanta venir. En este establecimiento, se han portado un siete. Las educadoras y técnicos son un amor y el recinto es precioso. Las niñas y los niños cuentan con un patio y vista al mar. Ha sido una experiencia súper buena, con mi hija feliz”, dijo la apoderada del nivel Medio Heterogéneo, Lorena Gallardo, en el inicio del Año Parvulario 2026.

Las autoridades regionales de Educación, encabezadas por el secretario regional ministerial Valentín Aguilera Gómez, dieron la bienvenida al nuevo periodo en la unidad administrada directamente por la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji), ubicada en calle Julia Garay Guerra 36 de Punta Arenas, recorriendo el edificio y saludando a las niñas y los niños, sus familias y los equipos institucionales.

Lorena recomendó a otras familias la educación parvularia, por el desarrollo para las niñas y los niños que significa. “Compartir con otras párvulas y párvulos es fundamental. Una puede no querer enviarlos a los jardines infantiles por miedo o por querer cuidarlos una misma. Pero es importante para que aprendan a comunicarse, que no se frustren, creen hábitos. Yo invito a todas y todos a enviar a las niñas y los niños a los establecimientos de Educación Parvularia”, agregó.

Valentín Aguilera recordó que el Jardín Infantil “Costanera del Estrecho” fue inaugurado el 3 de junio de 2022, dentro del Gobierno del Presidente Gabriel Boric, lo que resalta en el próximo fin de su administración. “Aquí hubo una inversión que superó los $1.600 millones al servicio de la comunidad”, subrayó. El recinto tiene una capacidad y matrícula para 20 niñas y niños en Sala Cuna Heterogénea y 28, en nivel Medio Heterogéneo, contando con un sello educativo ecológico cultural.

La apoderada de la Sala Cuna, Milena Marnell, junto a su hija Mia, viven sus primeros días de adaptación. Milena dijo que la unidad “es cómoda, gratuita, nueva y con una infraestructura preciosa, con un equipo que es un siete. Educadoras y técnicos en educación de párvulos que son cariñosas y respetuosas con los tiempos de cada niña y niño”. Resaltó que asistir a los recintos de Educación Parvularia es importante para el desarrollo de las y los párvulos, ya que comparten con otros. Adicionó que “asistir sin faltar es esencial para no perder el rumbo de lo avanzado”.

“Hay que aprovechar la oferta pública en Educación Parvularia”

4.500 niñas y niños son atendidos en el sistema público de Educación Parvularia, que conforman los jardines infantiles y programas educativos de la Junji, Fundación Integra y el Servicio Local de Educación Pública (Slep) en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

El director ejecutivo subrogante de Slep, Jorge Valdés, manifestó que la entidad que representa ofrece cobertura en Educación Inicial en prácticamente toda la región, con establecimientos y equipos profesionales “comprometidos con las niñas y los niños y un permanente acompañamiento técnico desde nuestra Subdirección de Apoyo Técnico Pedagógico. Contamos con cupos disponibles para atender a más párvulos e invitamos a las familias a acercarse a nuestros recintos, dada la importancia de la educación desde la edad más temprana”.

Alan Carrasco Concha, director regional de Integra, afirmó que las tres instituciones otorgan calidad en términos de la infraestructura, calidad y servicio que se brinda a las niñas y los niños. “Es importante relevarlo porque es el primer nivel educativo con espacios de interacción, exploración y juego. Invito a las familias a confiar en los proyectos educativos”, dijo.

Agregó que se trata de “espacios de calidad, seguros, vinculados a las necesidades y características de los párvulos. La asistencia debe ser un elemento central para las familias de las niñas y los niños, que pueden desarrollar habilidades, avanzar en aprendizajes y en compartir con otras y otros”.

La directora regional de la Junji, Paola Valenzuela Pino, explicó que su institución atiende a más de 2.500 niñas y niños en todo el territorio, con 21 jardines infantiles y programas educativos, con permanente formación y capacitación para sus equipos, de modo de contar con las mejores capacidades para recibir y hacer prácticas educativas a las y los párvulos.

“Contamos con proyectos y ofertas pedagógicas que implican juegos y desarrollo de habilidades, con la participación y compromiso de todas las familias” subrayó, enfatizando en el trabajo instalado de inclusión, para que todas y todos puedan acceder a actividades que permitan desarrollar todo el potencial, más allá de las necesidades educativas especiales, cumpliendo con la normativa actual y alcanzando el Reconocimiento Oficial correspondiente.

El secretario regional ministerial de Educación, Valentín Aguilera, aprovechó la cita para regalar libros a la comunidad educativa. Afirmó estar contento de iniciar el Año Parvulario 2026 en el Jardín Infantil “Costanera del Estrecho”, desde donde llamó a la comunidad a aprovechar la oferta pública en Educación Parvularia. “Hay establecimientos en las cuatro provincias. Esperamos que sea un excelente año y que el trabajo de calidad sea aprovechado por las familias de la región. Llamamos a los interesados a acercarse a las instituciones disponibles”, enfatizó.

Recordó que durante el Gobierno del Presidente Gabriel Boric ocurrió el periodo de reactivación del sistema educativo post pandemia del coronavirus, con mejoras en la asistencia de cerca del 80% en Magallanes, lo que representaba uno de los desafíos de la administración.

La autoridad concluyó que “el desarrollo en Educación Parvularia es muy importante, ya que entrega habilidades que son vitales para la continuidad del ciclo educativo. El Ministerio de Educación llama a aprovechar la oferta pública y la importancia de asistir todos los días”.