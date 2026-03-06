ALEJANDRO GOICH ABORDA COORDINACIÓN DEL TRÁNSITO POR INICIO DE CLASES Y AVANCES DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN MAGALLANES

En el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el seremi de Transportes y Telecomunicaciones de Magallanes, Alejandro Goich, abordó diversos temas relacionados con movilidad, transporte público y telecomunicaciones en la región, destacando las acciones que se han coordinado durante el inicio del año escolar y los avances que se proyectan para el sistema de transporte en Punta Arenas.

Durante la conversación, la autoridad explicó que en las últimas semanas se han realizado reuniones de coordinación con instituciones como Carabineros, Seguridad Pública y el sector Educación, con el objetivo de organizar de mejor manera el tránsito durante marzo. En ese contexto, señaló que además se han implementado desvíos en el transporte público debido a obras en Avenida Bulnes, situación que ha requerido ajustes en los recorridos para evitar mayores congestiones.

Goich también indicó que se ha trabajado con los establecimientos educacionales para fomentar que los apoderados no dejen a los estudiantes directamente en las puertas de los colegios, buscando así evitar aglomeraciones y facilitar una circulación más fluida. Asimismo, informó que durante todo marzo la unidad de fiscalización del ministerio se encuentra recorriendo las calles desde las 7:30 de la mañana para apoyar la gestión del tránsito.

En materia de transporte público, el seremi destacó que actualmente existe un mayor número de buses en circulación en comparación con años anteriores, además de la implementación del recaudo electrónico y la ampliación de algunos recorridos debido al crecimiento de la ciudad y la aparición de nuevos sectores residenciales.

La autoridad explicó además que se ha instruido al operador del sistema a cumplir con un plan operacional que contempla cuatro buses por hora en horarios de alta demanda, lo que implicaría cerca de 60 buses en circulación en determinados periodos del día. No obstante, indicó que se mantiene un monitoreo permanente para verificar el cumplimiento del servicio y aplicar sanciones en caso de que no se respeten las condiciones establecidas.

Finalmente, Goich se refirió a los desafíos futuros del sistema de transporte en la región, destacando el proceso de licitación para la llegada de 100 buses eléctricos, lo que permitirá mejorar frecuencias, ampliar recorridos y fortalecer el servicio en Punta Arenas. Junto con ello, valoró el trabajo de los funcionarios del ministerio y señaló que se está preparando un proceso de traspaso ordenado de información para las futuras autoridades, con el objetivo de dar continuidad a los proyectos en beneficio de la ciudadanía.