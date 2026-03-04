SALMONICULTORES DE MAGALLANES DESTACAN PROYECTO CIENTÍFICO INÉDITO PARA OPTIMIZAR LA GESTIÓN PRODUCTIVA Y SANITARIA DE LA ACUICULTURA REGIONAL

La Asociación de Salmonicultores de Magallanes destacó el desarrollo de un proyecto inédito en la salmonicultura chilena, impulsado por tres compañías del sector y sustentado en más de tres años de investigación científica, orientado a optimizar la distribución de barrios productivos en la región y reducir el riesgo sanitario.

Se trata de una iniciativa conjunta entre Blumar, Australis Mar y Cermaq Chile que subdividió siete ACS en la comuna de Río Verde, buscando optimizar la gestión productiva y sanitaria de la acuicultura regional. El proyecto se basa en modelamientos avanzados, 4 campañas oceanográficas, toma sistemática de datos ambientales y sanitarios, análisis del comportamiento de corrientes de largos períodos y modelación de dispersión de patógenos, entre otros estudios que permitieron construir una base técnica robusta para la propuesta de subdivisión.

“Este proyecto refleja el futuro de la acuicultura, un sistema de producción basado en ciencia y creación de conocimiento del territorio, para una producción más eficiente y con menos riesgos sanitarios y ambientales. Magallanes tiene condiciones únicas para ser una potencia acuícola y avanzar con información robusta, lo que permite mejorar la sostenibilidad sanitaria, la eficiencia operativa y el desarrollo regional”, comentó Carlos Odebret, presidente de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes.

En el equipo científico que lideró la investigación estuvo Matías Gargiulo, PhD y biólogo marino de IA Consultores; Fernando Mardones, PhD, médico veterinario y académico de la Universidad de Edimburgo, que fue parte de este proyecto a través de la Consultora Epivet; y Hernán Rojas, PhD, epidemiólogo especialista en gestión sanitaria y director de la consultora Ceres BCA. La coordinación de este equipo multidisciplinario estuvo a cargo del médico veterinario Eugenio Zamorano, especialista en la regulación de la acuicultura.

“El valor de este trabajo radica en la integración de múltiples disciplinas científicas para comprender mejor el comportamiento ambiental y sanitario de los cultivos en condiciones subantárticas. Este tipo de estudios permite tomar decisiones productivas mejor informadas y reducir incertidumbres, manteniendo las buenas condiciones sanitarias de la región”, señaló el doctor Hernán Rojas.

Entre los beneficios proyectados se encuentra una mejor gestión sanitaria de los cultivos, lo que permite fortalecer la bioseguridad, reducir riesgos y favorecer ciclos productivos más estables y predecibles, ya que el estudio contempló un modelamiento de corrientes y el comportamiento de patógenos en las mismas.

“En esta oportunidad, integramos nuevos datos oceanográficos que antes no estaban disponibles, lo que nos permitió robustecer y perfeccionar nuestros modelamientos. Este es un trabajo con estándares comparables a los que se desarrollan en países como Noruega, Canadá y Escocia, donde este tipo de estudios es habitual, y representa una base sólida para el futuro de la industria”, destacó el doctor Fernando Mardones.

Asimismo, la iniciativa contribuye a optimizar la gestión productiva, permitiendo una mejora logística tanto marítima como terrestre, perfeccionando la coordinación en el uso de embarcaciones, transporte y procesos asociados, lo que se traduce en mayor eficiencia operativa y menor presión sobre los sistemas de apoyo.

“Además de los beneficios que tiene para la operación, este proyecto trae consigo el fortalecimiento del conocimiento científico sobre el ecosistema regional, lo que aporta información valiosa para el desarrollo responsable y sostenible de la acuicultura en Magallanes. Creemos que esto fija un estándar para nuestro sector y posiciona a la región como un polo de desarrollo acuícola basado en conocimiento”, concluyó Odebret.

El proyecto fue presentado a la autoridad competente y evaluado conforme a los procedimientos regulatorios vigentes, revisado por especialistas de Sernapesca y el IFOP, siendo aprobado en enero de este año por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura.

