Punta Arenas,
28 de enero de 2026

DIPUTADA JAVIERA MORALES OFICIA A LA DIRECCIÓN DEL TRABAJO POR DENUNCIAS LABORALES CONTRA EMPRESA SUBCONTRATISTA DEL RUBRO SALMONERO

​La parlamentaria solicitó información detallada sobre reclamos, fiscalizaciones e infracciones vinculadas a la empresa Patagonia Fish Services, tras denuncias por millonarias deudas previsionales y finiquitos impagos que afectan a lostrabajadores.

​La diputada Javiera Morales ofició al director del Trabajo (s), Sergio Santibáñez, solicitando antecedentes y acciones adoptadas frente a las reiteradas denuncias laborales que pesan sobre la empresa subcontratista del rubro salmonero Patagonia Fish Services, las que han sido dadas a conocer públicamente durante los últimos días.

La solicitud parlamentaria se enmarca en las denuncias realizadas por trabajadores y trabajadoras de la empresa, quienes acusan el no pago de remuneraciones, finiquitos y cotizaciones previsionales, situación que fue abordada recientemente por el diario La Prensa Austral, dando cuenta de millonarias deudas y de causas judiciales en curso.

Al respecto, la legisladora indicó que "se trata una situación inaceptable la que viven hoy los trabajadores de la industria salmonera, que además, al estar subcontratados, es más complejo resguardar sus derechos. Tenemos un gremio próspero, de las principales exportaciones de nuestra región, lo que no puede ser a costa de las condiciones laborales de las personas".

En detalle, pidió informar el número de reclamos administrativos presentados en contra de Patagonia Fish Services, su estado de tramitación, las materias denunciadas, así como las fiscalizaciones realizadas o actualmente en curso. Asimismo, pidió que se detallen las infracciones constatadas y las medidas de cumplimiento exigidas a la empresa.

Con este oficio, la diputada Javiera Morales busca reforzar la labor fiscalizadora del Estado y asegurar que se adopten todas las acciones necesarias para proteger los derechos de los trabajadores afectados, especialmente en un sector productivo relevante para la región de Magallanes.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FELINO SILVESTRE PROTAGONIZA CHARLA SOBRE BIODIVERSIDAD EN MAGALLANES ESTE 28 DE ENERO

Noticias
Relacionadas
CARABINEROS REALIZA MÁS DE 900 CONTROLES PREVENTIVOS EN PUNTA ARENAS DURANTE RONDA EXTRAORDINARIA

Leer Más

​El operativo se extendió entre el viernes 23 y el lunes 26 de enero e incluyó controles de identidad, vehiculares y fiscalización a locales comerciales.

​El operativo se extendió entre el viernes 23 y el lunes 26 de enero e incluyó controles de identidad, vehiculares y fiscalización a locales comerciales.

TORRES DEL PAINE REFUERZA PREVENCIÓN ANTE TEMPORADA DE ALTA VISITACIÓN

Noticias
Destacadas
¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

DIPUTADA JAVIERA MORALES OFICIA A LA DIRECCIÓN DEL TRABAJO POR DENUNCIAS LABORALES CONTRA EMPRESA SUBCONTRATISTA DEL RUBRO SALMONERO

FRIKIGONIA Y PATAGONIA GRÁFICA: LOS PANORAMAS CULTURALES DE ESTE FIN DE SEMANA EN PUNTA ARENAS

Clausura Residencia 5

CUANDO EL ARTE Y LA ARQUEOLOGÍA SE ENCUENTRAN: UMAG CIERRA RESIDENCIA “HUELLAS ATÁVICAS” EN MAGALLANES

