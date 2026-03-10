AUTORIDADES DEL NUEVO GOBIERNO DE KAST CON VÍNCULOS CON MAGALLANES: SALUD, ANTÁRTICA, ENERGÍA Y GESTIÓN TERRITORIAL

​



Con la instalación del nuevo gobierno encabezado por José Antonio Kast este 11 de marzo de 2026, diversas autoridades que integrarán el gabinete y las subsecretarías mantienen vínculos de distinto tipo con la Región de Magallanes y Antártica Chilena.

En algunos casos se trata de experiencia directa en la región, mientras que en otros los nexos se relacionan con áreas estratégicas para el territorio, como la salud pública, la investigación antártica, la energía, la pesca, el turismo o la defensa. A continuación, un repaso por los principales nombres que presentan alguna conexión con el extremo sur del país.



JULIO MONTT: EXPERIENCIA DIRECTA EN EL HOSPITAL REGIONAL



El médico pediatra Julio Montt, quien asumirá como subsecretario de Redes Asistenciales, posee uno de los vínculos más directos con Magallanes. En su trayectoria se desempeñó como director del Hospital Regional de Punta Arenas, hoy Hospital Clínico de Magallanes, el principal centro asistencial de alta complejidad de la región, entre 1990 y 1992.

​

Allí mismo, como médico aplicó por primera vez a un niño ventilación mecánica en la región.

Su experiencia en el sistema hospitalario del extremo sur resulta particularmente relevante considerando que la Subsecretaría de Redes Asistenciales tiene a su cargo la coordinación de hospitales y servicios de salud a nivel nacional.

Haber trabajado en una región extrema le otorga conocimiento sobre desafíos estructurales del sistema sanitario en territorios aislados, como la disponibilidad de especialistas, la conectividad sanitaria y la gestión de redes asistenciales en zonas alejadas de los grandes centros urbanos.

​

MAY CHOMALÍ: SALUD DIGITAL Y COLABORACIÓN CON MAGALLANES



La futura ministra de Salud, May Chomalí, mantiene un vínculo más reciente con la región a través de iniciativas vinculadas a la transformación digital del sistema sanitario.

En 2025, desde el Centro Nacional en Sistemas de Información en Salud (CENS), participó en un convenio con el Servicio de Salud Magallanes orientado a fortalecer la interoperabilidad de fichas clínicas, avanzar en salud digital y mejorar la gestión de listas de espera.

Este tipo de iniciativas ha sido visto como una herramienta relevante para territorios con dispersión geográfica y condiciones climáticas complejas, donde la telemedicina y la digitalización pueden contribuir a mejorar el acceso a la atención de salud.





VÍNCULOS INDIRECTOS CLAROS Y DOCUMENTADOS



Entre las autoridades con conexiones indirectas con la región destaca Patricio Torres, futuro subsecretario de Relaciones Exteriores. Su relación con Magallanes se vincula principalmente con la agenda antártica, participando en actividades relacionadas con el sistema del Tratado Antártico y con el trabajo científico desarrollado desde Punta Arenas.

Otro caso es el de Emilio de la Cerda, futuro subsecretario de Patrimonio Cultural, quien ha participado en procesos vinculados al desarrollo de infraestructura cultural y patrimonial en la región, incluyendo instancias relacionadas con el proyecto del Archivo y Biblioteca Regional de Magallanes.

También aparece Rafael Araos, quien asumirá la Subsecretaría de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Durante la pandemia visitó la región como asesor del Ministerio de Salud en evaluaciones sanitarias, manteniendo presencia en la zona en un contexto crítico para el sistema hospitalario regional.

En el ámbito estratégico, el futuro subsecretario de Defensa, Rodrigo Álvarez Aguirre, ha participado en instancias vinculadas al Consejo de Política Antártica, donde se aborda el rol de Magallanes como puerta de entrada al continente blanco.





VÍNCULOS SECTORIALES RELEVANTES PARA LA REGIÓN



Existen además autoridades cuya relación con Magallanes se explica principalmente por el impacto de sus áreas de gestión en la región.

Entre ellas se encuentra Hugo Briones, futuro subsecretario de Energía, cuya cartera tendrá incidencia directa en el desarrollo del hidrógeno verde, industria que proyecta a Magallanes como uno de los polos energéticos del país.

En la misma línea aparece Javier Peró, quien asumirá la Subsecretaría de Bienes Nacionales. Esta repartición es clave en la administración de terrenos fiscales destinados a proyectos energéticos, un tema relevante para el desarrollo industrial de la región.

Por su parte, Osvaldo Urrutia, futuro subsecretario de Pesca y Acuicultura, tendrá incidencia en la regulación de un sector productivo presente en el sur austral, particularmente en el ámbito de la salmonicultura.

También figura María Paz Lagos, designada subsecretaria de Turismo, área donde destinos como Torres del Paine constituyen uno de los principales referentes del turismo chileno a nivel internacional.

​

ERICKA FARÍAS: REPRESENTACIÓN DIRECTA DEL GOBIERNO EN MAGALLANES



El vínculo más directo con la región dentro de las designaciones corresponde a Ericka Farías, quien asumirá como delegada presidencial regional de Magallanes y Antártica Chilena.

La abogada desarrolló parte de su trayectoria profesional en la región y ha ocupado cargos en la administración pública local, entre ellos funciones en el ámbito municipal y en la Delegación Presidencial Provincial de Última Esperanza.

Su rol será representar al gobierno central en el territorio y coordinar la acción del Ejecutivo en una región estratégica por su proyección antártica, desarrollo energético y relevancia geopolítica.

​

​



El nuevo equipo de gobierno que asumirá en marzo no presenta una presencia amplia de autoridades con origen directo en Magallanes, pero sí incluye figuras cuya gestión se relaciona con sectores estratégicos para la región.

Salud, investigación antártica, energía, pesca, turismo y defensa aparecen como áreas donde las decisiones del nivel central tendrán impacto directo en el desarrollo del extremo sur del país.

Más que una representación territorial amplia en el gabinete, lo que se observa es la presencia de autoridades cuyas carteras están estrechamente vinculadas con desafíos clave para Magallanes y su proyección futura.