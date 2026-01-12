MINISTRO DE LA CORTE SUPREMA ARTURO PRADO INICIA VISITA A UNIDADES JUDICIALES DE MAGALLANES

El ministro se desplazará durante esta semana, además, a los juzgados de Letras y tribunales del Centro de Justicia de Punta Arenas, los juzgados de competencia común de Porvenir y Puerto Natales; y a la sede de la Corporación Administrativa Zonal del Poder Judicial.

“La visita comenzó hoy y estoy recabando la información necesaria con entrevistas directas con los funcionarios de las asociaciones, los magistrados de los tribunales de primera instancia y también con los ministros de la Corte de Apelaciones y el fiscal judicial para conocer aspectos de hecho, eventuales problemas que se presenten y la realidad de la jurisdicción donde, además, me es muy grato estar por la belleza de esta zona”, aseguró el ministro Prado al finalizar su primera jornada de visita.

Asimismo, el ministro viajará a Puerto Williams en febrero para concluir su visita a todas las unidades judiciales de la jurisdicción.

