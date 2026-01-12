Punta Arenas,
12 de enero de 2026

MINISTRO DE LA CORTE SUPREMA ARTURO PRADO INICIA VISITA A UNIDADES JUDICIALES DE MAGALLANES

​El ministro de la Corte Suprema Arturo Prado Puga inició hoy -lunes 12 de enero- la visita anual a la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas y sostuvo reuniones con el pleno de ministros, integrantes del tribunal de alzada y representantes de las asociaciones gremiales del Poder Judicial en Magallanes.

PLENO EXTERIOR

El ministro se desplazará durante esta semana, además, a los juzgados de Letras y tribunales del Centro de Justicia de Punta Arenas, los juzgados de competencia común de Porvenir y Puerto Natales; y a la sede de la Corporación Administrativa Zonal del Poder Judicial.

“La visita comenzó hoy y estoy recabando la información necesaria con entrevistas directas con los funcionarios de las asociaciones, los magistrados de los tribunales de primera instancia y también con los ministros de la Corte de Apelaciones y el fiscal judicial para conocer aspectos de hecho, eventuales problemas que se presenten y la realidad de la jurisdicción donde, además, me es muy grato estar por la belleza de esta zona”, aseguró el ministro Prado al finalizar su primera jornada de visita.

Asimismo, el ministro viajará a Puerto Williams en febrero para concluir su visita a todas las unidades judiciales de la jurisdicción.


GRAU DICE QUE PRÓXIMO GOBIERNO TENDRÁ MEJORES CONDICIONES PRESUPUESTARIAS QUE LAS QUE TUVIERON EN 2022

SAPU DEL CESFAM 18 DE SEPTIEMBRE RETOMARÁ SU FUNCIONAMIENTO NORMAL DESDE ESTE MARTES

​La confirmación de recursos durante enero por parte del Servicio de Salud permitirá la apertura inmediata del tercer SAPU comunal.

​La confirmación de recursos durante enero por parte del Servicio de Salud permitirá la apertura inmediata del tercer SAPU comunal.

HITO CENTENARIO: CONTRALORÍA REALIZA HISTÓRICA FISCALIZACIÓN EN LA ANTÁRTICA CHILENA

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

PLENO EXTERIOR

MINISTRO DE LA CORTE SUPREMA ARTURO PRADO INICIA VISITA A UNIDADES JUDICIALES DE MAGALLANES

CHILEVALORA LLEGARÁ A MAGALLANES PARA FORTALECER LA CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES

AMIGO DE LA FAMILIA 11 DE ENERO 2026

EL AMIGO DE LA FAMILIA

CON MÁS DE 27 MIL INSPECCIONES CERRÓ EL 2025 LA DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN DE LA SEREMITT