12 de enero de 2026
MINISTRO DE LA CORTE SUPREMA ARTURO PRADO INICIA VISITA A UNIDADES JUDICIALES DE MAGALLANES
El ministro de la Corte Suprema Arturo Prado Puga inició hoy -lunes 12 de enero- la visita anual a la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas y sostuvo reuniones con el pleno de ministros, integrantes del tribunal de alzada y representantes de las asociaciones gremiales del Poder Judicial en Magallanes.
El ministro se desplazará durante esta semana, además, a los juzgados de Letras y tribunales del Centro de Justicia de Punta Arenas, los juzgados de competencia común de Porvenir y Puerto Natales; y a la sede de la Corporación Administrativa Zonal del Poder Judicial.
“La visita comenzó hoy y estoy recabando la información necesaria con entrevistas directas con los funcionarios de las asociaciones, los magistrados de los tribunales de primera instancia y también con los ministros de la Corte de Apelaciones y el fiscal judicial para conocer aspectos de hecho, eventuales problemas que se presenten y la realidad de la jurisdicción donde, además, me es muy grato estar por la belleza de esta zona”, aseguró el ministro Prado al finalizar su primera jornada de visita.
Asimismo, el ministro viajará a Puerto Williams en febrero para concluir su visita a todas las unidades judiciales de la jurisdicción.
La confirmación de recursos durante enero por parte del Servicio de Salud permitirá la apertura inmediata del tercer SAPU comunal.
La confirmación de recursos durante enero por parte del Servicio de Salud permitirá la apertura inmediata del tercer SAPU comunal.