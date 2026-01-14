Punta Arenas,
14 de enero de 2026

DOCENTES, ESTUDIANTES Y APODERADOS DEL VOLUNTARIADO PAÍS DE MAYORES VISITARON LOS LABORATORIOS DEL INACH

​La actividad reunió alrededor de 60 asistentes.

laboratoriosinachvisitas

El pasado 13 de diciembre se vivió un momento especial en los laboratorios del Instituto Antártico Chileno (INACH). 60 personas incluyendo docentes pertenecientes al voluntariado "País de Mayores" coordinado por el Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama) y su contraparte el Fondo de Solidaridad e Inversión Social (Fosis), junto con sus alumnos y respectivos apoderados, participaron de una actividad preparada por profesionales del INACH que contó con stands sobre las distintas áreas de investigación, innovación y logística polar, permitiendo transmitir la relevancia estratégica y ambiental de la Antártica. 

Las y los invitados pudieron explorar con materiales y contenido audiovisual temas como la glaciología, paleontología, cambio climático, exploración marina, paleoclima, logística polar, biodiversidad antártica y patrimonio cultural, que dan cuenta de la forma en que se investiga en uno de los territorios más extremos del planeta. 

Respecto al voluntariado, Nicolás Soto Cárdenas, Coordinador Regional del Senama Magallanes, mencionó que "este programa es una oportunidad concreta para visibilizar el enorme valor social de las personas mayores que siguen activas y con mucho que aportar a la comunidad. A través de su experiencia y conocimientos las y los voluntarios han contribuido al desarrollo educativo y personal de las nuevas generaciones, generando una mirada más empática y positiva sobre la vejez". Soto agradeció al INACH por abrir sus puertas y ser parte de esta actividad intergeneracional, que marcó el cierre del programa del año 2025.

 

Constanza Jiménez, encargada de Educación del INACH, se refirió a esta sinergia entre dos organismos estatales y comentó: "Tenemos un convenio de colaboración que ha sido muy fructífero con Senama y Fosis desde hace algunos años. Esto nos ha permitido expandirnos y llegar no solo a niños y niñas, sino también a juntas de vecinos y programas con adultos mayores, con el objetivo de seguir aproximando y fomentando la valoración del Continente Blanco a más parte de la comunidad".

"Ha sido muy enriquecedor ser voluntaria en el programa, tuve la suerte de trabajar con estos dos niños maravillosos, muy inteligentes, despiertos, siempre atentos y cariñosos, además de conocer a estas dos familias, que con mucho amor y dedicación se preocupan de sus hijos", mencionó Aurora Robledano Perucich, voluntaria del programa, la cual destacó y agradeció a Senama por la oportunidad de continuar activos y seguir entregando espacios para trabajar con niños.

El voluntariado "País de Mayores" busca contribuir en la integración social y fortalecimiento de una imagen positiva de las personas mayores, a través del ejercicio de nuevos roles. El año 2022 se realizó la primera versión de esta actividad, gestionada igualmente por INACH y se espera continuar este 2026 con una tercera versión. Este tipo de instancias cumplen con el objetivo estratégico institucional de fomentar el conocimiento y resaltar la importancia del Continente Blanco en la comunidad, además de contribuir a la identidad antártica chilena.

El Instituto Antártico Chileno (INACH) es un organismo técnico del Ministerio de Relaciones Exteriores con plena autonomía en todo lo relacionado con asuntos antárticos de carácter científico, tecnológico y de difusión. El INACH cumple con la Política Antártica Nacional incentivando el desarrollo de la investigación de excelencia, participando efectivamente en el Sistema del Tratado Antártico y foros relacionados, fortaleciendo a Magallanes como puerta de entrada al Continente Blanco y realizando acciones de divulgación del conocimiento antártico en la ciudadanía. El INACH organiza el Programa Nacional de Ciencia Antártica (PROCIEN).

Por Francisca Doizi

INACH



ACADÉMICO UMAG JUAN CARLOS JUDIKIS ANUNCIA QUE COMPETIRÁ POR LA RECTORÍA PARA EL PERÍODO 2026-2030

DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL ENTREGA COMPUTADORES A LA PDI PARA REFORZAR EL CONTROL EN EL COMPLEJO FRONTERIZO INTEGRACIÓN AUSTRAL

​La iniciativa se suma a la incorporación de 50 nuevos funcionarios policiales en los pasos fronterizos de la Región de Magallanes.

​La iniciativa se suma a la incorporación de 50 nuevos funcionarios policiales en los pasos fronterizos de la Región de Magallanes.

Dona Sangre

BANCO DE SANGRE DEL HCM ENFRENTA SEMANAS DE STOCK CRÍTICO Y REFUERZA LLAMADO A LA COMUNIDAD A DONAR

Veronica Yañez, Directora Regional Servicio de Salud

SERVICIO DE SALUD MAGALLANES PROYECTA INFRAESTRUCTURA Y FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS HASTA 2030

MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS LANZA MÁS DE 90 ACTIVIDADES GRATUITAS PARA EL VERANO 2026

AMIGO DE LA FAMILIA 11 DE ENERO 2026

EL AMIGO DE LA FAMILIA