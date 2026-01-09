SLEP MAGALLANES HOMENAJEÓ EN LAS CUATRO PROVINCIAS A ESTUDIANTES DESTACADOS EN LA PAES

​Con sendos desayunos y entrega de diplomas y reconocimientos, el Servicio Local de Educación Pública Magallanes felicitó a sus estudiantes egresados de cuarto medio que rindieron la Prueba de Admisión a la Educación Superior y alcanzaron los mejores resultados en sus respectivos establecimientos educacionales.



Se trató de un reconocimiento tanto a los hoy ex estudiantes de la educación pública como a sus liceos y educadores. Por eso, además de los jóvenes asistieron a las actividades directores y docentes. Los homenajes se realizaron de manera simultánea en Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir y Puerto Williams.



Fueron espacios en los que los jóvenes contaron sus experiencias en la educación pública, valoraron los aprendizajes y la labor de sus docentes y contaron cuáles son sus planes para el futuro.



La subdirectora de Apoyo Técnico Pedagógico del SLEP Magallanes, Elizabeth Aránguiz Rivera, destacó que los homenajeados estaban muy contentos y se sentían orgullosos por sus logros.



Destacó el aporte de la nueva educación pública que en Magallanes recién completó dos años de gestión y dijo que en el futuro “tenemos mucho que avanzar, hemos seguido avanzando y la idea es no retroceder, es consolidar los aprendizajes que tienen nuestros estudiantes”.



Por su parte, el Secretario Regional Ministerial de Educación, Valentín Aguilera Gómez, agregó que “también hemos felicitado a los representantes de las comunidades educativas porque un dato importante es que hay más estudiantes que han tenido los puntajes necesarios para poder acceder a la educación superior”.



Resultados destacados



Entre los testimonios de estudiantes destacados se cuenta el del ex alumno del Instituto Superior de Comercio, Felipe Inostroza Muñoz, quien alcanzó mil puntos en la prueba de matemática M1. Sus planes son estudiar una carrera vinculada a la química en una universidad del norte del país.



“Inicialmente no me preparé casi nada así, porque no me había puesto en ningún preuniversitario, no estudiaba mucho, pero después me fui preocupando de mi futuro y me instalé en un intensivo que duró tres meses”, comentó sobre de su preparación para la PAES.



Otro caso que destacó es el de Augusto Zamora, egresado del Liceo Juan Bautista Contardi, quien tuvo 975 puntos en matemática M1 y 860 en competencia lectora. Quiere estudiar medicina y cuenta que su liceo “fue como una red de apoyo porque me ayudó bastante, la materia que pasaban igual sirvió mucho y en especial los profesores que siempre me motivan a hacer más y a superarme”.



Uno de los testimonios que sacó más aplausos fue el de Fernando Hernández Soto, que a sus 32 años egresó de cuarto medio desde el Centro de Educación Integral de Adultos y tuvo 672 puntos en matemática M1. Quiere ser técnico en mantención industrial, y expuso las dificultades de trabajar y estudiar al mismo tiempo. Sobre el CEIA dijo que “muchas veces pensé en abandonar, pero los profesores y los directivos me ayudaron a seguir adelante”.



Muriel Uson Rodríguez, también egresó de la educación de adultos pero en Puerto Natales y destacó entre sus compañeros por sus resultados. “Doy gracias a todos los profesores, al director, al recibimiento porque soy extranjera y bueno, feliz por haber obtenido puntaje. Postulé a psicología en la Universidad de Magallanes” comentó.



María Gabriela Abreu, egresada del Liceo Politécnico Luis Cruz Martínez de Puerto Natales tuvo 861 puntos en matemática M1 y 860 en competencia lectora y quiere estudiar medicina. “Estoy muy contenta por el reconocimiento que nos hacen a las personas que nos esforzamos y sobre todo a las instituciones que nos han apoyado siempre y nos crean un futuro mejor para nosotros”, expresó.



Krishna Yáñez López, del Liceo Juan Bautista Contardi, también destacó con 923 puntos en matemática M1 y 916 en competencia lectora. Desea estudiar medicina. Dijo que está “agradecida con mi establecimiento, con el preuniversitario en el que estuve, con los profesores que me apoyaron y me ayudaron a conseguir mi sueño”.

